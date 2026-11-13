Trường ĐH Sài Gòn tiếp nhận thêm khu đất rộng hơn 46.000 mét vuông tại Nhà Bè

Trụ sở chính Trường ĐH Sài Gòn tại phường Chợ Quán (TP.HCM) ảnh: phạm hữu

Ngày 12.11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định điều chuyển tài sản công tại cơ sở 2 của Trường CĐ Trần Đại Nghĩa sang Trường ĐH Sài Gòn quản lý, sử dụng.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Trường CĐ Trần Đại Nghĩa tại công văn ngày 30.10, ý kiến của Trường ĐH Sài Gòn tại công văn ngày 26.10 và báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính TP.HCM ngày 6.11.

Cơ sở này có địa chỉ tại số 7/10 Khu hành chính nối dài (xã Nhà Bè, TP.HCM). Theo đó, Trường ĐH Sài Gòn tiếp nhận quyền sử dụng khu đất và nhà, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất đã hình thành thuộc giai đoạn 1. Cụ thể, diện tích đất 46.633,7 m2, diện tích nhà 16.147 m2. Trong đó nguyên giá đất gần 1.204 tỉ đồng; nguyên giá nhà gần 182 tỉ đồng, giá trị còn lại của nhà hơn 174,6 tỉ đồng.

Về lý do điều chuyển, trong văn bản của UBND TP.HCM nêu rõ, việc điều chuyển tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền quy định, căn cứ điểm b khoản 1 điều 42 luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định điều chuyển tài sản, Trường CĐ Trần Đại Nghĩa, Trường ĐH Sài Gòn và các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản, bao gồm cả hồ sơ pháp lý liên quan. Các đơn vị có trách nhiệm hạch toán tài sản và cập nhật biến động tài sản theo quy định.

UBND TP.HCM đề nghị Trường ĐH Sài Gòn quản lý và bố trí sử dụng tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức; thực hiện các thủ tục đăng ký, cập nhật quyền quản lý, sử dụng tài sản theo quy định. Việc quản lý, sử dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng tài sản sai mục đích. Các chi phí phát sinh trực tiếp liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản do Trường ĐH Sài Gòn chi trả theo quy định pháp luật.

Sau khi tiếp nhận cơ sở nhà đất, Trường ĐH Sài Gòn được đề nghị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự án, chuyển giao chủ đầu tư, thời gian thực hiện và các nội dung có liên quan đối với giai đoạn 2 của dự án. Việc này được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 12.11.

Trước đó, ngày 2.10, UBND TP.HCM đã có quyết định về việc điều chuyển trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (tại 179 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa), từ Văn phòng UBND thành phố sang Trường ĐH Sài Gòn quản lý, sử dụng và chuyển đổi công năng từ trụ sở làm việc sang cơ sở giáo dục, đào tạo.

Ngày 7.10, UBND TP.HCM cũng ký quyết định sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn. Theo đó, Trường ĐH Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng, trong đó có toàn bộ cơ sở vật chất và tài sản của Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi sáp nhập.

Trường ĐH Sài Gòn là cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc UBND TP.HCM, đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo quy định tại luật Giáo dục ĐH và các quy định pháp luật khác của cấp có thẩm quyền. Trước khi có quyết định điều chuyển và sáp nhập trên, trường hiện có trụ sở chính tại phường Chợ Quán (TP.HCM) và các cơ sở khác tại: phường Xuân Hòa, phường Sài Gòn, phường Bà Rịa; Trường trung học thực hành Sài Gòn và Trường tiểu học thực hành ĐH Sài Gòn.