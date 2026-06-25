Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhận hồ sơ ưu tiên xét tuyển, tuyển sinh 2 ngành mới

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: nhật thịnh

Mở cổng nhận hồ sơ minh chứng ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên

Năm nay, ngoài xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM áp dụng ưu tiên xét tuyển với thí sinh là học sinh lớp chuyên của 83 trường THPT. Thời gian nhận hồ sơ, minh chứng xét tuyển diện ưu tiên xét tuyển các thí sinh là học sinh lớp chuyên từ ngày 25.6 đến 17 giờ ngày 15.7, tại xettuyen.hcmue.edu.vn.

Để được xét tuyển theo quy định, sau khi hoàn thành việc nộp minh chứng tại trường, thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT trong thời gian từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7.

Trường xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, với mỗi ngành học trường xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp các trường THPT theo danh sách do trường quy định.

Các học sinh cần có xếp loại học lực lớp 12 chuyên năm học 2025 - 2026 từ tốt trở lên và đạt một trong các điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau vào ngành đúng hoặc ngành gần, gồm:

Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức; Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc tương đương (áp dụng đối với các ngành ngoại ngữ theo danh mục ngành đúng ngành gần); Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại tốt.

Riêng đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và đạt từ 6,5 điểm trở lên. Trường xét tuyển thí sinh từ cao xuống thấp theo thứ tự ưu tiên của các tiêu chí cho đến khi đủ chỉ tiêu. Danh sách 83 trường THPT có học sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay xem tại đây.

2 ngành học mới tuyển sinh theo cách nào?

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh 2 ngành mới đào tạo tại cơ sở chính TP.HCM. Cụ thể ngành chính trị học tuyển sinh 40 chỉ tiêu và hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tuyển 30 chỉ tiêu.

Tổ hợp môn và phương thức xét tuyển cụ thể 2 ngành mới như sau:

Năm 2026, bên cạnh việc xét tuyển thẳng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sử dụng các phương thức tuyển sinh gồm: ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt; Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp thi tuyển môn năng khiếu; Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp thi tuyển môn năng khiếu.

Trong đó, riêng phương thức ưu tiên xét tuyển trường thực hiện theo quy chế tuyển sinh, xét tuyển học sinh lớp chuyên, xét tuyển thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thí sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH.

Năm 2026, tổng số thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tăng 35% so với năm ngoái. Trong số 6 môn của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức năm 2026, có hai môn thi xuất hiện điểm 10 tuyệt đối gồm toán và hóa. Toán cũng là môn thi có tới 1.280 lượt thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên và môn hóa cũng có 891 lượt thí sinh đạt từ mức này trở lên. Trong khi đó, môn tiếng Anh đạt mức điểm trung bình ấn tượng nhất kỳ thi 6,84 và điểm cao nhất đạt 9,1. Đồng thời, môn ngữ văn có điểm bài thi cao nhất đạt 8,9 và điểm trung bình 6,30. Môn vật lý có điểm cao nhất 9,8 và điểm trung bình 5,82; môn sinh học điểm cao nhất 9,4 và điểm trung bình 5,9. Với kết quả này, dự báo mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tăng mạnh. Thông tin thêm về phổ điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm nay xem tại đây.