Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói gì về banner được cho là in hình lính Mỹ?

Ngày 21.12, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã lên tiếng thông tin về việc sử dụng hình ảnh không phù hợp đăng tải trên fanpage Cơ sở Bảo Lộc trên Facebook trong hoạt động tìm hiểu truyền thống Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12. Đó là banner với nội dung tìm hiểu truyền thống ngày 22.12 nhưng được cho là in hình lính Mỹ.

Cụ thể, ngày 20.12, Cơ sở Bảo Lộc của Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức hoạt động tìm hiểu truyền thống ngày 22.12 bằng hình thức trực tuyến. Một nhóm sinh viên được phân công thực hiện việc truyền thông về cuộc thi trên trang Facebook của cơ sở này.

Khi thiết kế hình ảnh, sinh viên đã tìm và chọn một bức ảnh người lính đã được làm mờ trong kho ảnh miễn phí của phần mềm thiết kế để sử dụng cho mục đích giới thiệu cuộc thi trên mạng xã hội. Sinh viên đã đưa hình ảnh lên trang khi chưa được kiểm tra và đồng ý của lãnh đạo cơ sở. Tuy nhiên, sau khi đăng tải, trường nhận được thông tin phản ánh hình ảnh trong banner giống với hình lính Mỹ.

Sau khi phát hiện, cơ sở đã yêu cầu gỡ banner trên fanpage, nhưng hình ảnh này đã được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Cũng theo thông tin từ nhà trường, hiện nay tất cả thành viên của nhóm sinh viên tham gia và lãnh đạo Cơ sở Bảo Lộc đã có báo cáo giải trình về sự việc. Nhà trường đang xem xét hình thức xử lý các cá nhân liên quan. Đồng thời, nhà trường cũng đã cung cấp thông tin và phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng để báo cáo và xử lý.





Trước đó, ngày 20.12, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp tấm pa nô tuyên truyền chào mừng 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng in phông nền lá cờ Trung Quốc.

Tấm pa nô được đặt tại cơ sở Từ Sơn (TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) của Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội trong khuôn khổ hội thao quân sự của Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh.

Ngay sau khi xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã họp và quyết định tạm đình chỉ công tác ngay đối với ông Trịnh Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Khoa Giáo dục quốc phòng an ninh, và ông Ngô Văn Công, nhân viên Phòng Quản trị B.

Các cán bộ liên quan vụ in cờ Trung Quốc lên pa nô cổ động giải trình là do đơn vị dịch vụ quảng cáo sửa thiết kế. Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội đề nghị cơ quan công an hỗ trợ trường làm rõ.