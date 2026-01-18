Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng nắm ưu thế lớn

Đội bóng của HLV Nguyễn Đình Long, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, đang nắm trong tay quyền tự quyết cho cơ hội giành ngôi đầu nhóm 1 và suất vào vòng play-off đầu tiên ở vòng loại khu vực TP.HCM, khi chỉ cần hòa đội HUFLIT trong trận đấu cuối ở vòng loại ngày 18.1 là đủ.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng (giữa) nắm cơ hội lớn giành vé vào vòng play-off tranh suất dự vòng chung kết TNSV THACO cup 2026 Ảnh: Độc Lập

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng dù vẫn chưa thể hiện hết khả năng tốt nhất của mình, nhưng họ càng thi đấu càng hay và luôn thể hiện sự chắc chắn trong lối chơi, tiến từng bước vào vòng play-off để tranh vé dự vòng chung kết, sau đó là hướng đến ngôi vô địch như tham vọng đã đặt ra.

Với 2 chiến thắng hoàn hảo trước đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tỷ số 6-0 và đội Học viện Hàng không Việt Nam tỷ số 5-0, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng với 6 điểm trong tay và hiệu số 11/0 chỉ cần hòa đội HUFLIT (4 điểm) là đủ để giành ngôi đầu bảng.

Mặc dù vậy, chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Đình Long sẽ đặt quyết tâm và nỗ lực cao nhất để hướng đến một trận thắng nữa trước HUFLIT. Qua đó, thẳng tiến vào vòng play-off với 3 trận toàn thắng vòng bảng, mà không để cho đối thủ của mình sẽ có bất cứ cơ hội nào gây sốc.

Với HUFLIT, họ chỉ còn một con đường phải thắng, thì mới có thể tạo bất ngờ lớn nhất là soán ngôi đầu của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng để giành vé vào vòng play-off.

Nếu làm được điều này, HUFLIT sẽ cần phải thể hiện phong độ và màn trình diễn tốt hơn, so với trận đấu gần đây khi họ chơi khá bế tắc và để đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cầm chân với tỷ số hòa 1-1.

Xét về thực lực, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sở hữu lực lượng đồng đều và tốt hơn so với HUFLIT. Vì vậy, liệu sẽ có bất ngờ nào xảy ra hay không, sẽ còn chờ xem. Nên nhớ, các trận đấu tại giải TNSV luôn chứa đựng nhiều hấp dẫn và sự bất ngờ luôn diễn ra, đặc biệt là ở các trận đấu mang tính quyết định.