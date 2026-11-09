Trường Giang nhờ pháp luật can thiệp, hàng loạt tài khoản mạng xã hội bị xử lý

Trường Giang thông tin về việc nhờ cơ quan chức năng xử lý những tin đồn sai sự thật liên quan đến mình Ảnh: NSX NBTMP

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Trường Giang viết: "Trước những thông tin sai sự thật liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua, chúng tôi xin cập nhật đến quý khán giả về quá trình xử lý của cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo đảm sự việc được giải quyết thỏa đáng theo quy định".

Động thái mới của Trường Giang sau loạt ồn ào

Cùng với đó, Công ty Luật hợp danh Minh Luật sư (MinhLawyers) - đơn vị đại diện pháp lý theo ủy quyền của nghệ sĩ Trường Giang, cũng phát đi thông cáo báo chí, thông tin về kết quả làm việc với cơ quan chức năng và những bước pháp lý tiếp theo nhằm bảo vệ danh dự, uy tín, hình ảnh của nam nghệ sĩ.

Theo MinhLawyers, qua quá trình rà soát, đơn vị ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh trên các nền tảng mạng xã hội như Threads, Facebook, TikTok, YouTube... đăng tải, chia sẻ và lan truyền những nội dung không đúng sự thật liên quan đến Trường Giang. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, đơn vị đã lập vi bằng, thu thập chứng cứ, đồng thời gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức liên quan đề nghị phối hợp xác minh, ngăn chặn và xử lý. Đơn vị đã làm việc với các công ty chủ quản, đơn vị vận hành nền tảng mạng xã hội; Sở VH-TT TP.HCM; các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM.

Theo thông cáo, ngày 3.11, MinhLawyers nhận được Thông báo số 4518/TB-ANM-Đ2 của Phòng An ninh mạng, Công an TP.HCM về kết quả giải quyết đơn trình báo liên quan đến việc lan truyền những thông tin sai sự thật về nghệ sĩ Trường Giang.

Phía nam nghệ sĩ cho biết sẽ quyết xử lý đến cùng trước những thông tin sai sự thật về mình Ảnh: NVCC

Phía luật sư cho biết, Phòng An ninh mạng đã tiến hành rà soát, xác minh và phối hợp với công an các tỉnh, thành phố liên quan mời những cá nhân, tổ chức quản lý các tài khoản mạng xã hội có liên quan đến làm việc. Đồng thời, cơ quan công an đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ tài khoản "có hành vi làm ra, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với từng cá nhân/tổ chức vi phạm.

Về các bước tiếp theo, MinhLawyers cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để giám sát, xử lý những trường hợp cố tình đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật; mở rộng việc rà soát, thu thập chứng cứ đối với các tài khoản vi phạm mới phát sinh. Đơn vị cũng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội gỡ bỏ nội dung vi phạm, khóa hoặc chấm dứt hoạt động những tài khoản tái phạm.

Ngoài ra, phía luật sư không loại trừ khả năng khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự nếu hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

"MinhLawyers khẳng định sẽ kiên định theo đuổi vụ việc đến khi có quyết định chung thẩm có hiệu lực pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ Trường Giang. Đồng thời, chúng tôi cũng khuyến nghị các cá nhân, tổ chức và người sử dụng mạng xã hội nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, cẩn trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin; chấm dứt ngay mọi hành vi đăng tải, phát tán thông tin chưa kiểm chứng hoặc sai sự thật. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật của cộng đồng mạng xã hội hiện nay, các bước pháp lý tiếp theo nêu trên sẽ trở nên không cần thiết", thông cáo nêu.