Trường hợp nào bắt buộc đặt biển cảnh báo sau ô tô 150 mét trên cao tốc?

Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, thuộc Cục CSGT đã tăng cường tuần tra, phát hiện nhiều trường hợp tài xế xử lý tình huống dừng, đỗ xe trên cao tốc chưa đúng quy định. Phổ biến nhất là lỗi đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp nhưng không bật đèn báo hiệu (hazard). Thậm chí, nhiều người chỉ bật đèn xi-nhan (đèn báo rẽ) - thao tác không mang ý nghĩa báo hiệu sự cố, khiến các phương tiện phía sau khó nhận diện từ xa để chủ động giảm tốc độ.

Thực tế này làm dấy lên những cuộc tranh luận trên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu khi xe gặp sự cố và dừng ở làn khẩn cấp, tài xế có bắt buộc phải đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" phía sau phương tiện 150 m hay không, hay chỉ cần bật đèn khẩn cấp là đủ?

Luật quy định dừng, đỗ xe trên cao tốc thế nào?

Hiện nay, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định khá chi tiết về trường hợp dừng, đỗ xe khẩn cấp trên cao tốc. Căn cứ khoản 2, điều 25, luật này quy định khi dừng xe, đỗ xe trong tình huống khẩn cấp trên đường cao tốc, người lái xe phải thực hiện ngay các biện pháp báo hiệu phù hợp. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa việc "đặt biển" và "chỉ bật đèn" nằm ở vị trí thực tế của phương tiện lúc dừng lại.

Cụ thể, nếu xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc tình huống bất khả kháng nhưng tài xế vẫn có thể di chuyển phương tiện gọn gàng vào trong làn dừng khẩn cấp cùng chiều, luật chỉ bắt buộc tài xế phải bật đèn hazard trên xe. Đây là tình huống ít gây nguy hiểm trực tiếp cho dòng phương tiện đang chạy tốc độ cao trên làn đường chính.

Ngược lại, trường hợp bắt buộc phải đặt biển cảnh báo với khoảng cách 150 m xảy ra khi xe gặp sự cố nhưng không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp. Lúc này, phương tiện buộc phải dừng, đỗ chiếm một phần làn đường xe chạy. Trong tình huống này, ngoài việc bật đèn báo hiệu khẩn cấp, người lái xe bắt buộc phải đặt biển cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m.

Con số 150 m được tính toán dựa trên quãng đường phanh an toàn và thời gian phản ứng của các tài xế khác khi di chuyển ở dải tốc độ từ 90 - 120 km/giờ (tốc độ tối đa trên cao tốc hiện nay). Sau khi đặt biển, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng CSGT trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc để được hỗ trợ phân luồng.

Trong trường hợp dừng phương tiện ở làn đường xe chạy trên cao tốc nhưng không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ", hoặc đặt nhưng khoảng cách quá gần sẽ bị phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Căn cứ điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168, người điều khiển ô tô không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc không đặt biển cảnh báo cách đuôi xe tối thiểu 150 m khi dừng, đỗ xe chiếm một phần làn đường xe chạy trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng. Ngoài ra, lỗi này còn bị trừ 6 điểm GPLX theo điểm c, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

Mức phạt lên tới hàng chục triệu đồng cho thấy tính chất nguy hiểm của lỗi vi phạm này. Khi xe dừng trên làn đường chính nhưng thiếu biển báo "Chú ý xe đỗ", các phương tiện phía sau sẽ dễ bị bất ngờ khi khoảng cách đã quá gần, dẫn đến các vụ va chạm liên hoàn thảm khốc. Vì vậy, thay vì chỉ bật đèn cảnh báo, tài xế cần trang bị sẵn biển cảnh báo tam giác phản quang hoặc đèn chớp trên xe để đảm bảo an toàn trong tình huống cần thiết.