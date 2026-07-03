Trương Lăng Hách tiết lộ cái giá của nổi tiếng, thừa nhận gặp vấn đề sức khỏe

Trong chương trình trò chuyện Đối thoại với Dịch Lập Kinh được Sinchew đăng tải hôm 2.7, Trương Lăng Hách thừa nhận cường độ làm việc kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến thể chất lẫn tinh thần. Anh cho biết bản thân từng rơi vào tình trạng mất ngủ nghiêm trọng, có thời điểm cả một tuần chỉ ngủ chưa đến 20 tiếng.

Theo Sinchew, nam diễn viên cho biết những năm gần đây, lịch trình quay phim, chụp ảnh, quảng bá và tham dự sự kiện gần như kín mít. Việc phải liên tục di chuyển giữa các đoàn phim khiến thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp đáng kể, trong khi áp lực duy trì phong độ ngày càng lớn. Để giữ tỉnh táo trong quá trình làm việc, Trương Lăng Hách tiết lộ anh từng sử dụng cà phê với hàm lượng caffeine rất cao. Mỗi ly thường được thêm từ ba đến bốn shot espresso. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đã khuyên anh hạn chế thói quen này vì các chỉ số cơ thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Nam diễn viên sinh năm 1997 hiện là một trong những gương mặt được săn đón của màn ảnh Hoa ngữ Ảnh: cắt từ phim Ninh an như mộng

Áp lực vô hình của Trương Lăng Hách

Không chỉ đối mặt với tình trạng thiếu ngủ, Trương Lăng Hách còn cho biết điều khiến anh mệt mỏi hơn cả là áp lực tâm lý. Nam diễn viên thừa nhận mình rất khó tận hưởng những ngày nghỉ. Mỗi khi không làm việc, anh lại cảm thấy bất an, lo lắng bản thân sẽ bị chậm lại hoặc bỏ lỡ cơ hội phát triển. Trương Lăng Hách cho rằng cảm giác "không dám nghỉ ngơi" đã trở thành trạng thái quen thuộc kể từ khi sự nghiệp bước sang giai đoạn phát triển mạnh. Dù biết cơ thể cần được hồi phục, anh vẫn thường nghĩ đến lịch trình tiếp theo và những mục tiêu chưa hoàn thành.

Những chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng áp lực mà Trương Lăng Hách trải qua cũng là tình trạng phổ biến của không ít nghệ sĩ trẻ khi danh tiếng tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Theo Sohu, đây không phải lần đầu tiên sức khỏe của Trương Lăng Hách khiến người hâm mộ lo lắng. Trước đó, trong quá trình ghi hình một dự án phim cổ trang, nam diễn viên từng xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, thể trạng suy nhược sau thời gian dài làm việc liên tục. Thông tin này từng làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về cường độ lao động của diễn viên trong ngành giải trí Hoa ngữ.

Sở hữu ngoại hình điển trai, Trương Lăng Hách ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim cổ trang ăn khách Ảnh: cắt từ phim Trục Ngọc

Trang tin 163 cũng cho biết, lịch trình của các diễn viên nổi tiếng hiện nay không chỉ bao gồm việc quay phim mà còn phải tham gia livestream, chụp hình quảng cáo, ghi hình chương trình truyền hình và thực hiện nhiều hoạt động thương mại. Điều đó khiến nhiều nghệ sĩ gần như không có khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, đặc biệt khi họ đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Chia sẻ của Trương Lăng Hách cũng mở ra cuộc thảo luận về mặt trái của sự nổi tiếng. Trong môi trường giải trí cạnh tranh khốc liệt, nhiều nghệ sĩ luôn chịu áp lực phải duy trì độ phủ sóng, liên tục xuất hiện trước công chúng và đáp ứng kỳ vọng từ người hâm mộ lẫn các đối tác thương mại. Điều đó khiến không ít người chấp nhận đánh đổi sức khỏe để theo kịp nhịp độ công việc.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện trước khi bén duyên với diễn xuất. Anh được biết đến qua các bộ phim như Thương lan quyết, Ninh an như mộng, Độ hoa niên, Trục ngọc và nhiều dự án truyền hình khác. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng lượng người hâm mộ đông đảo, nam diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu và nhà sản xuất săn đón.

Dẫu vậy, những chia sẻ mới nhất cho thấy thành công không chỉ mang đến danh tiếng mà còn đi kèm áp lực vô hình. Câu chuyện của Trương Lăng Hách phản ánh thực tế phía sau ánh đèn sân khấu, nơi nhiều nghệ sĩ phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe để duy trì vị trí của mình trong ngành công nghiệp giải trí đầy cạnh tranh.