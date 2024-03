Trường Mầm non Canada Việt Nam liên kết giáo dục quốc tế với Sedbergh School

Cả hai đơn vị cam kết sẽ xây dựng một môi trường học thuật quốc tế tại Việt Nam với tên chính thức: chương trình Sedbergh Vietnam.

Trong đó, chương trình mầm non Sedbergh Vietnam được giảng dạy tại CVK là chương trình giáo dục phát triển kỹ năng toàn diện kết hợp giữa chương trình EYFS (Early Years Foundation Stage - Chương trình nền tảng đầu đời của Anh Quốc), Giáo dục tính cách Ontario (Character Education), và chương trình phát triển tài năng (Talent Programs).

Đây là chương trình giảng dạy ưu tú nuôi dưỡng khả năng sáng tạo, truyền cảm hứng kích thích và nuôi dưỡng trí tò mò của trẻ và định hình tương lai, đồng thời trang bị cho trẻ bản sắc dân tộc, kỹ năng toàn cầu và sự phát triển bền vững cho hành trình khám phá thế giới.

Sự ra đời của Sedbergh Vietnam là cột mốc quan trọng cho sự liên kết quốc tế giữa hai tập đoàn giáo dục danh tiếng của Vương quốc Anh và Việt Nam, đồng thời còn là sự nâng cấp, cải tiến không chỉ về chương trình học mà còn là môi trường phát triển toàn diện của học sinh bao gồm: chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, trải nghiệm học tập, đội ngũ giảng dạy, chứng chỉ đầu ra.

Tại Việt Nam những năm gần đây, giáo dục mầm non quốc tế đang là xu hướng được nhiều phụ huynh lựa chọn hàng đầu. Sedbergh Vietnam là chương trình song ngữ và quốc tế được giảng dạy tại Trường Mầm non Canada Việt Nam CVK (Khối Mầm non) và Trường Song ngữ quốc tế Canada BCIS (Khối Tiểu học, THCS, THPT), hai trường thuộc hệ thống phổ thông của Tập đoàn Giáo dục EQuest tại TP.HCM.