Trường mẫu giáo ở Đà Nẵng ngập hơn 1m, khẩn trương đưa trẻ đến nơi an toàn

Chiều 8.10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng bị ngập, có nơi nước sâu hơn 1 m. Lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ người dân, đưa học sinh ra khỏi khu vực ngập lụt, đến nơi an toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Núi Thành, nước bắt đầu dâng nhanh từ khoảng 11 giờ trưa 8.10 gây ngập tại nhiều thôn, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các cháu học sinh Trường mẫu giáo Bình Minh ra khỏi khu vực ngập lụt ẢNH: CTV

Tại khu vực Trường mẫu giáo Bình Minh (thôn Sơn Trung và thôn Khương Quang, xã Núi Thành), mưa lớn gây ngập cục bộ, có nơi nước sâu hơn 1 m.

Ngay sau khi nước dâng, Ban Chỉ huy quân sự xã Núi Thành phối hợp lực lượng biên phòng và bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa các cháu học sinh mẫu giáo ra khỏi khu vực ngập, đến nơi an toàn.

Các lực lượng cũng giúp người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản khỏi những vị trí có nguy cơ ngập sâu.

Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cho biết đơn vị huy động 15 cán bộ, chiến sĩ đến các trường mầm non trên địa bàn để hỗ trợ giáo viên đưa học sinh về nhà an toàn.

"Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, cán bộ, chiến sĩ biên phòng không quản ngại khó khăn, khẩn trương tiếp cận những khu vực bị ngập để hỗ trợ người dân. Đơn vị cắt cử lực lượng hỗ trợ các gia đình di chuyển người, tài sản, trang thiết bị đến vị trí an toàn khi nước lũ dâng cao", trung tá Lê Anh Túy nói.

Theo Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cùng với lực lượng quân sự, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở..., việc huy động lực lượng biên phòng đã kịp thời bảo đảm an toàn cho học sinh, người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra.

Học sinh trường mầm non được vận chuyển trong cảnh ngập lụt ẢNH: ANH TÚY

Bộ đội dầm mưa đưa học sinh đến nơi an toàn ẢNH: ANH TÚY

Một cháu học sinh trường mẫu giáo vừa rời cổng trường ngập lụt ẢNH: ANH TÚY

Lực lượng chức năng xã Núi Thành hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản khỏi nơi có nguy cơ ngập sâu ẢNH: CTV

Lãnh đạo UBND xã Núi Thành cho biết thêm, địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Nước dâng nhanh từ trưa 8.10, gây ngập tại nhiều khu vực ở xã Núi Thành ẢNH: CTV

Cũng trong ngày 8.10, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) phân công lực lượng phối hợp khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH7 NTM, đoạn từ trụ sở UBND xã đi làng Konpin.

Trước đó, tối 7.10, tại tuyến đường này xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường trên đoạn dài khoảng 10 m với khối lượng khoảng 50 m³, khiến phương tiện cơ giới không thể lưu thông.

Lực lượng chức năng xã Trà Linh (Đà Nẵng) đặt bảng cảnh báo nguy hiểm, giăng dây cấm phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở ẢNH: CTV

Sau khi nắm tình hình, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Linh phối hợp các cơ quan thông báo điểm sạt lở, hướng dẫn người dân di chuyển theo đường vòng để đảm bảo an toàn. Trong ngày 8.10, lực lượng được bố trí tham gia khắc phục hậu quả, sớm khôi phục giao thông.

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài cũng khiến mực nước tại khu vực cầu Rù Rì, xã Quế Sơn (thành phố Đà Nẵng) dâng cao. Địa phương đã tổ chức chốt chặn ở 2 đầu cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Chính quyền xã Quế Sơn khuyến cáo người dân không qua cầu Rù Rì trong thời gian mưa lớn, chủ động lựa chọn tuyến đường khác để đảm bảo an toàn.

Chiều 8.10, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở. Cụ thể, từ 13 giờ ngày 7.10 đến 13 giờ ngày 8.10, nhiều khu vực tại Đà Nẵng có tổng lượng mưa 50 - 130 mm; riêng vùng đồng bằng ven biển phía nam phổ biến 100 - 200 mm. Một số nơi mưa rất lớn như Xuân Bình 281,6 mm, Tam Kỳ 259,4 mm, Tam Trà 370,4 mm. Dự báo từ chiều tối 8.10 đến sáng sớm 9.10, các xã, phường tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa vùng đồng bằng ven biển phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm; vùng núi 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ. Ngày và đêm 9.10, mưa lớn giảm dần, nhưng nhiều nơi vẫn có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Người dân cần đề phòng ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trong cơn giông cần cảnh giác có lốc, sét và gió giật mạnh. Huy Đạt



