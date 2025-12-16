Trương Minh Cường chống nạng quay MV cùng ca sĩ bolero Quỳnh Giang

MC, ca sĩ Quỳnh Giang và diễn viên Trương Minh Cường lần đầu hợp tác trong 2 ca khúc Bài thánh ca buồn và Mùa đông năm ấy. Cả hai xem sự hợp tác này không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là cách làm mới những tác phẩm vốn đã quen thuộc, đánh dấu sự trở lại đầy tâm huyết của họ trong nghệ thuật.

Quỳnh Giang đang đẩy mạnh phát triển sự nghiệp ca hát với dòng nhạc borelo và trữ tình quê hương. Trong lần hợp tác với Trương Minh Cường, cô đặt ra một mục tiêu rõ ràng cho dự án này là mang đến sự mới, lạ cho người xem.

Màn kết hợp giữa Trương Minh Cường và Quỳnh Giang khiến khán giả thích thú Ảnh: NVCC

Theo Quỳnh Giang, đây là 2 tác phẩm kinh điển được nhiều người thể hiện nên việc cô hát đơn sẽ trở nên bình thường. Nữ ca sĩ tìm thấy điểm nhấn chuyên môn và sự khác biệt ở chất giọng Trương Minh Cường. Cô miêu tả giọng ca diễn viên Lật mặt 7: Một điều ước là “lạ mà hay”. Nữ ca sĩ tin rằng bản song ca này sẽ tạo ra sự đổi mới cần thiết cho 2 ca khúc.

Quỳnh Giang là giọng ca có nền tảng từ các cuộc thi chuyên nghiệp còn Trương Minh Cường ít kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu ca nhạc. Vì vậy, sự kết hợp này được tính toán kỹ lưỡng trong việc khai thác yếu tố đối lập.

Trương Minh Cường gặp khó vì chấn thương

Điều khiến sự kết hợp này trở nên đặc biệt là khi Trương Minh Cường không ngại khó khăn về thể chất. Anh từ Mỹ về nước sinh sống vào đầu năm. Tuy nhiên, gần đây nam diễn viên đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng khi chơi pickleball, dẫn đến việc gân chân bị đứt hoàn toàn và phải phẫu thuật. Khi nhận lời mời hợp tác của Quỳnh Giang, anh mới mổ xong và phải di chuyển bằng nạng. Vì yêu ca hát, anh gắng sức thu âm và quay hình cùng nữ đồng nghiệp.

Dù gặp vấn đề sức khỏe, Trương Minh Cường vẫn nén đau để hoàn thành MV Ảnh: NVCC

Trong quá trình quay hình, việc thể hiện ca khúc là một thử thách lớn. Trương Minh Cường nói anh không thể đứng lâu mà phải ngồi. Khi buông nạng để diễn xuất, sao nam 7X cảm thấy đau đớn. Theo Trương Minh Cường, sản phẩm là món quà ý nghĩa mà cả hai muốn gửi tặng người hâm mộ trong dịp sinh nhật của anh vào tháng 12 và mùa lễ hội đặc biệt này.

Nếu nhận được sự ủng hộ của công chúng, Quỳnh Giang và Trương Minh Cường dự định ra mắt thêm nhiều tác phẩm âm nhạc khác. Họ đang ấp ủ kế hoạch phát triển một kênh YouTube chung chuyên về nghệ thuật và kinh tế.

Năm 2026, hai nghệ sĩ sẽ khởi động dự án podcast, nơi họ sẽ thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Cặp đôi không chỉ giới hạn trong phạm vi ca nhạc mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng đa phương tiện, tận dụng kinh nghiệm của cả hai trong lĩnh vực truyền hình, nghệ thuật và kinh doanh.

