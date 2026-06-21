Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa
Góc ký họa:

Trường Mỹ thuật Đông Dương và chiếc ô đen cắp nách

Lam Yên
Lam Yên
Trường Mỹ thuật Đông Dương là cái nôi của mỹ thuật hiện đại VN. Câu chuyện về chiếc ô đen cắp nách của danh họa Nguyễn Phan Chánh cho thấy trường rất tôn trọng cá tính của nghệ sĩ.

Năm 1925, Trường Mỹ thuật Đông Dương (nay là Trường ĐH Mỹ thuật VN; tọa lạc tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội) khai giảng khóa đầu tiên. Khóa ấy chỉ khoảng 10 - 12 người, trong đó có Nguyễn Phan Chánh, người về sau đặt nền móng cho tranh lụa hiện đại VN.

Trường Mỹ thuật Đông Dương và chiếc ô đen cắp nách - Ảnh 1.

Cổng Trường ĐH Mỹ thuật VN (nơi ngày trước là Trường Mỹ thuật Đông Dương)

KÝ HỌA CỦA LÊ DUY LỰC

Dù học trong "trường Tây" nhưng Nguyễn Phan Chánh vẫn y như một ông đồ xứ Nghệ, luôn xuất hiện với chiếc ô đen cắp nách bất kể trời nắng hay mưa. Theo Tia Sáng, vào lớp học ông cũng kè kè theo chiếc ô. Ông thầy nhìn "xốn mắt" bèn "tịch thu" chiếc ô đem treo lên giá. Ông học trò Chánh lập tức "lon ton" lên lấy lại chiếc ô về để cạnh mình. Việc này liên tục tái diễn đến nỗi ông thầy cũng phải… chào thua.

Bức tượng thiếu nữ dang tay trên hồ giữa sân trường - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Bức tượng thiếu nữ dang tay trên hồ giữa sân trường 

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Dãy phòng học với hành lang sâu che bóng mát, tầng trên có cửa sổ lớn lấy ánh sáng tự nhiên vào lớp học - ký họa của Lê Duy Lực.

Dãy phòng học với hành lang sâu che bóng mát, tầng trên có cửa sổ lớn lấy ánh sáng tự nhiên vào lớp học 

Ký họa của Lê Duy Lực

Trường được tổ chức như một quần thể biệt thự Pháp và xưởng vẽ trong sân vườn. Các xưởng vẽ có trần cao, cửa kính lớn mở về phía bắc để giữ ánh sáng ổn định.

Nơi đây chủ trương dạy kỹ thuật và quy tắc mỹ thuật Tây phương nhưng không chối bỏ nghệ thuật truyền thống. Không chỉ học hình họa, giải phẫu, bố cục, sinh viên phải vẽ mẫu thật, rồi về nhà vẽ lại bằng trí nhớ. Khi đã quen, họ phải tiếp tục đi thực tế ngoài đời để quan sát và "ngấm".

Trường Mỹ thuật Đông Dương và chiếc ô đen cắp nách - Ảnh 4.

Trường Mỹ thuật Đông Dương có phần công trình với mái lục giác là kiến trúc có từ những ngày đầu thành lập vẫn còn đến nay

KÝ HỌA CỦA KTS TRẦN XUÂN HỒNG

Trường có hẳn một biệt thự nhỏ dành cho nghệ sĩ đoạt Giải thưởng Đông Dương (Prix d'Indochine). Người đó được phép sinh hoạt trong khu biệt thự với xưởng vẽ rộng và căn hộ tiện nghi, hiện đại, chỉ phải dạy khoảng 14 giờ/tuần cho sinh viên. Cơ chế này nhằm khuyến khích các tài năng Pháp đến Đông Dương sáng tác và truyền nghề cho học trò bản xứ.

HIệu trưởng trường Mỹ Thuật Đông Dương Victor Tardieu (1870-1937) - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

HIệu trưởng Trường Mỹ thuật Đông Dương Victor Tardieu (1870-1937) 

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Phần ô văng đua rộng ra bên dưới mái là đặc trưng của kiến trúc Pháp được nhiệt đới hoá để che nắng và hạn chế mưa tạt - ký họa của Lê Duy Lực

Phần ô văng đua rộng ra bên dưới mái là đặc trưng của kiến trúc Pháp được nhiệt đới hóa để che nắng và hạn chế mưa tạt 

Ký họa của Lê Duy Lực

Từ môi trường đào tạo bài bản và cởi mở như vậy, nhiều gương mặt lớn của mỹ thuật VN hiện đại đã bước ra thế giới như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân…

Đặc biệt, trường còn có một lớp vẽ tên Libre (Tự Do) mở cho bất cứ ai muốn học, không phải thi tuyển và ban đầu là hoàn toàn miễn phí. Nhà thơ Thế Lữ, Quang Dũng, nhạc sĩ Văn Cao đã từng học tại đây.

Tin liên quan

Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X ở Đà Lạt (số 9 Đinh Tiên Hoàng) là công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo. Nơi đây từng đào tạo nhiều giám mục, hồng y và linh mục Công giáo tại VN.

Góc ký họa: Con ngựa bạch giúp xây thành Thăng Long

Góc ký họa: 'Đầu não' tham mưu của triều đình nhà Nguyễn

Khám phá thêm chủ đề

Thế Lữ Mai Trung Thứ Trường Mỹ thuật Đông Dương

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận