Văn hóa

Tranh của danh họa Mai Trung Thứ, Lê Phổ làm 'dậy sóng' sàn đấu giá Hồng Kông

Thanh Chi
31/03/2026 16:51 GMT+7

Phiên đấu giá hôm 29.3 của Sotheby's tại Hồng Kông chứng kiến các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ, Lê Phổ được chốt với mức giá hàng chục tỉ đồng.

Tác phẩm La jeune femme de Huế (Thiếu nữ xứ Huế) của danh họa Mai Trung Thứ vừa được chốt với giá gần gấp đôi định giá ban đầu

ẢNH: SOTHEBY'S

Hôm 29.3, phiên đấu giá Modern & Contemporary Evening Auction của Sotheby's diễn ra tại Hồng Kông, giới thiệu nhiều tác phẩm xuất sắc từ những bậc thầy nghệ thuật hiện đại và đương đại từ Âu sang Á. Đáng chú ý, 3 bức tranh của danh họa Mai Trung ThứLê Phổ được chốt ở mức hàng chục tỉ đồng, vượt xa định giá ban đầu. Đây không chỉ cho thấy mức độ cạnh tranh cao giữa các nhà sưu tầm mà còn khẳng định vị thế, tiềm năng lớn của hội họa Đông Dương trên thị trường nghệ thuật quốc tế.

Nổi bật nhất trong nhóm 3 tác phẩm này phải kể đến bức La jeune femme de Huế (Thiếu nữ xứ Huế) của danh họa Mai Trung Thứ. Tác phẩm được định giá ban đầu khoảng 3 - 4 triệu HKD (khoảng từ 10 tỉ đồng đến hơn 13,4 tỉ đồng) và cuối cùng được chốt với con số gần gấp đôi: 7,04 triệu HKD (khoảng hơn 23,6 tỉ đồng).

Tác phẩm được vẽ vào năm 1937, khi họa sĩ đang dạy học ở Huế. Bức họa gợi lên khung cảnh bên bờ sông Hương, gần chùa Thiên Mụ, mang đến cảm giác bình yên và nét lãng mạn tĩnh lặng. Thiếu nữ trong tranh diện áo dài trắng tinh khôi, đội nón lá che gương mặt thanh tú khỏi ánh nắng mặt trời. Chiếc vòng cổ vàng tinh tế và dáng vẻ duyên dáng thể hiện sự sang trọng, chuẩn mực về vẻ đẹp nữ tính ở Huế thời bấy giờ. Theo dữ liệu từ Sotheby's, tác phẩm đặc biệt quý hiếm khi là bức tranh sơn dầu hiếm hoi của Mai Trung Thứ còn lưu hành trên thị trường.

Tác phẩm Le petit cours d'eau, la baignade (Tắm bên dòng suối nhỏ) của Mai Trung Thứ nhận được nhiều sự quan tâm từ giới sưu tầm nghệ thuật

ẢNH: SOTHEBY'S

Ngoài bức Thiếu nữ xứ Huế, một tác phẩm khác của danh họa Mai Trung Thứ là Le petit cours d'eau, la baignade (Tắm bên dòng suối nhỏ) cũng được đấu giá cùng phiên. Tác phẩm được chốt với mức 5,76 triệu HKD (hơn 19,3 tỉ đồng). Tranh được thực hiện vào năm 1978, là một trong những tác phẩm của danh họa ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

"Với phong thái vẽ đầy tự tin, Mai Trung Thứ khai thác một trong những chủ đề được săn đón nhất của ông - hình tượng khỏa thân nữ và đời sống thường nhật. Trong khi phần lớn sáng tác của ông thường xoay quanh bố cục một hoặc hai nhân vật, thì Le Petit Cours d'eau, la baignade lại khắc họa tới 14 nhân vật nữ, khiến đây trở thành một trong những bố cục nhóm phức tạp nhất của ông", Sotheby's giới thiệu. Bức tranh gợi mở những hình ảnh đầy chất thơ, gần gũi với thế giới trong kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du, nơi những thiếu nữ bên dòng nước tượng trưng cho vẻ đẹp, tuổi trẻ và sự mong manh, thoáng qua của thời gian.

Tác phẩm The three bathers (Ba thiếu nữ tắm) của danh họa Lê Phổ

ẢNH: SOTHEBY'S

Bức tranh đáng chú ý còn lại là The three bathers (Ba thiếu nữ tắm) của danh họa Lê Phổ. Tác phẩm được chốt ở mức 5,12 triệu HKD (khoảng hơn 17,2 tỉ đồng). Tác phẩm này được thực hiện vào khoảng năm 1938, thể hiện kỹ thuật vẽ trên lụa đầy tinh tế. Theo dữ liệu từ Sotheby's, tranh khỏa thân của họa sĩ này vô cùng hiếm, đặc biệt là trong các bức tranh lụa thời kỳ đầu và sau này họa sĩ chủ yếu tập trung vào tranh sơn dầu. Tác phẩm lấy cảm hứng từ các tác phẩm nghệ thuật phương Tây về hình ảnh khỏa thân và người tắm, song Lê Phổ đã nâng tầm lên bằng hình ảnh thiếu nữ tắm bên bờ sông ở vùng quê thanh bình, đậm chất Việt Nam, tạo nên khung cảnh lãng mạn, đầy chất thơ.

