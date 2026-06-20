Trường ngoài công lập 'hot' ở Hà Nội có điểm chuẩn vào lớp 10

Tối 19.6 và sáng nay 20.6, một số trường THPT tư thục và chất lượng cao có tiếng tại Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay ở nhóm trường "hot" này đều có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước do áp lực cạnh tranh tăng cao và điểm chuẩn vào trường công đồng loạt tăng.

Ban tuyển sinh Trường Marie Curie thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 với 2 đợt rõ ràng. Đây là một trong số ít trường tư ở Hà Nội được phụ huynh và thí sinh mong chờ điểm chuẩn không kém gì trường công lập top đầu. Năm nay mức điểm chuẩn của trường tăng so với năm trước.

Cụ thể, đợt 1: cơ sở Mỹ Đình: 24 điểm (năm 2025 là 23 điểm); cơ sở Văn Phú: 22 điểm; cơ sở Việt Hưng: 22 điểm (năm 2025 là 21 điểm). Đợt 1 nhập học các ngày 23 - 24.6 (học sinh đủ hồ sơ có thể nhập học sớm hơn).

Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu), nhập học các ngày 25 - 26.6 với các mức điểm chuẩn từng cơ sở: cơ sở Mỹ Đình: 22 điểm; cơ sở Văn Phú: 19 điểm; cơ sở Việt Hưng: 19 điểm.

Học sinh Trường Marie Curie (Hà Nội), một trong những trường tư có điểm chuẩn cao ẢNH: N.L

Trường chất lượng cao THPT Phan Huy Chú - Đống Đa thông báo điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm 2026 từ 22 điểm trở lên và dành cho những thí sinh đã đăng ký xét tuyển trực tuyến (trước ngày 16.6).

Trường này quy định học sinh cần nhập học trực tuyến từ 21 giờ ngày 19.6 đến 16 giờ ngày hôm nay 20.6. Sau thời gian này, phần mềm tuyển sinh sẽ tự động khoá.

Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu dù cũng lấy điểm thi của Hà Nội để xét tuyển nhưng lại đề ra quy định riêng về cách thức tính điểm chuẩn. Cụ thể, đối với ban Khoa học tự nhiên, điểm chuẩn tính môn toán nhân hệ số 2 cộng điểm văn và ngoại ngữ cộng điểm thưởng (nếu có). Tương tự, đối với ban Khoa học xã hội thì điểm văn được tính hệ số 2.

"Điểm thưởng" được trường này quy định là điểm kỳ thi "Học bổng Tạ Quang Bửu" (do trường tổ chức trước kỳ thi lớp 10 của sở GD-ĐT) và các thành tích tại cuộc thi khoa học kỹ thuật, quốc tế.

Với cách tính điểm chuẩn như vậy, Trường Tạ Quang Bửu thông báo điểm chuẩn lần 1 là: 25,5 điểm, mở cổng đăng ký nhập học: 8 giờ ngày 20.6, đồng thời nộp hồ sơ gốc trong giờ hành chính cùng ngày. Điểm chuẩn lần 2 (nếu còn chỉ tiêu) là 24 điểm. Trước đó, trường này đã tuyển sinh đợt 1 bằng phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ.

Trường TH, THCS và THPT Archimedes Đông Anh cũng thông báo điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 căn cứ kết quả kỳ thi của sở GD-ĐT và tính điểm chuẩn theo công thức chung. Điểm trúng tuyển: hệ chất lượng cao là 22 điểm; hệ chuẩn: 18 điểm. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 20.6.

Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh thông báo điểm chuẩn chính thức năm nay là 25 điểm; điểm dự khuyết: 24 điểm. Học sinh trúng tuyển cần hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 22.6 để xác nhận nguyện vọng theo học. Đối với học sinh thuộc diện dự khuyết, cần hoàn thành đăng ký danh sách chờ trước 17 giờ ngày 20.6.

Trong số 89 trường tư được phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay, có trên 50 trường tuyển sinh bằng điểm thi của Sở GD-ĐT.

Các trường THPT tư thục sẽ bắt đầu nhận hồ sơ trúng tuyển đến hết ngày 27.6. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu các trường phải công khai đầy đủ học phí và các khoản thu trong năm học, đồng thời không được thu sai quy định.

Trong thời gian tuyển sinh học sinh muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển, phải liên hệ với nhà trường đã xác nhận nhập học để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng mới.

Đối với các trường có số lượng học sinh dự tuyển quá chỉ tiêu quy định, hội đồng tuyển sinh nhà trường có trách nhiệm duyệt số học sinh trúng tuyển theo đúng chỉ tiêu được giao căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh và thông báo công khai số học sinh trúng tuyển. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trên cơ sở dữ liệu ngành chỉ cho phép xác nhận nhập học cho học sinh theo chỉ tiêu được giao.

Năm 2026, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là hơn 78.300 học sinh, tương đương khoảng 55%. Điều này đồng nghĩa với việc gần một nửa học sinh sẽ lựa chọn các hướng đi khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.