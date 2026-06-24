Trường Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng ĐH tác động bền vững nhất thế giới

Tòa nhà ĐH Phenikaa, ngôi trường có cú nhảy vọt đáng chú ý trên bảng xếp hạng ĐH tác động bền vững năm 2026 của Times Higher Education ẢNH: FANPAGE ĐẠI HỌC PHENIKAA

4 trường mới trong bảng xếp hạng ĐH

Sáng 24.6 (giờ Việt Nam), tổ chức Times Higher Education (THE) tại Anh chính thức công bố bảng xếp hạng ĐH tác động bền vững nhất thế giới năm 2026 (Sustainability Impact Ratings, trước đây gọi là Impact Rankings). Tổng số ĐH Việt Nam góp mặt là 17, tăng 1 so với năm ngoái, trong đó có 4 gương mặt mới xuất hiện và 3 gương mặt cũ rời đi là ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) và ĐH Huế.

Các trường mới góp mặt đều ra mắt ở vị trí từ trung bình tới thấp, với ĐH Đà Nẵng giữ thứ hạng cao nhất nhóm này là 401-600. Xếp sau đó, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM giữ vị trí 801-1.000, còn Trường ĐH Phương Đông (Hà Nội) và Trường ĐH Việt - Đức (TP.HCM) đồng hạng 1.001-1.500 trong số 1.646 trường từ 116 quốc gia, vùng lãnh thổ góp mặt. Năm nay cũng đánh dấu sự quay trở lại của Việt - Đức sau khi vắng mặt vào 2025.

Về thứ hạng chung, dẫn đầu Việt Nam là ĐH Kinh tế TP.HCM ở vị trí 101-200, tăng ít nhất 101 hạng và là thứ hạng tốt nhất trường Việt từng đạt được - tương tự thứ hạng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào năm 2019. Tuy nhiên, cú nhảy vọt thuộc về Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) và ĐH Phenikaa (Hà Nội), lần lượt leo ít nhất 501 và 401 bậc so với năm ngoái để vào nhóm 801-1.000 và 401-600 thế giới.

Riêng ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), Trường ĐH Mở TP.HCM vẫn giữ nguyên thứ hạng cũ, lần lượt tại vị trí 301-400, 401-600, 1.001-1.500.

Đây là năm thứ 8 THE xếp hạng ĐH thế giới dựa trên 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs). Việt Nam thời gian qua ngày càng có đông đảo trường góp mặt ở bảng xếp hạng này, từ duy nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào năm 2019, số lượng trường đã tăng lên 2 (2020), 4 (2021), 7 (2022), 9 (2023), 13 (2024), 16 (2025), và nay là 17, ngày càng tiến gần mốc 20.

Phương pháp xếp hạng ra sao?

Một điểm đáng chú ý khác của bảng xếp hạng ĐH tác động bền vững nhất thế giới là không thuần túy đánh giá các trường dựa trên giảng dạy và nghiên cứu, mà tập trung xem xét mức độ đóng góp vào SDGs dựa trên 4 trụ cột chính là nghiên cứu, giảng dạy, trách nhiệm quản lý (stewardship) và kết nối cộng đồng (outreach).

Điểm tổng một trường ĐH được tính bằng cách kết hợp điểm của trường tại nội dung SDG 17 (quan hệ đối tác vì các mục tiêu) với 3 kết quả tốt nhất trong số 16 SDG còn lại. Cụ thể, SDG 17 chiếm 22% tổng điểm và những SDG còn lại sẽ có trọng số như nhau là 26%. Điều này đồng nghĩa các ĐH khác nhau có thể được đánh giá dựa trên những bộ SDG khác nhau, tùy vào lĩnh vực ưu tiên và thế mạnh từng trường, theo THE.

16 SDG còn lại gồm các nội dung xóa nghèo; không còn nạn đói; sức khỏe và có cuộc sống tốt, giáo dục có chất lượng; bình đẳng giới; nước sạch và vệ sinh; năng lượng sạch với giá thành hợp lý; công việc tốt và tăng trưởng kinh tế; công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng; giảm bất bình đẳng; các thành phố và cộng đồng bền vững; tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm; hành động vì khí hậu; tài nguyên và môi trường biển; tài nguyên và môi trường trên đất liền; hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ.

Năm nay, ĐH Manchester (Anh) giữ vị trí số 1 toàn cầu, trong khi ĐH Griffith (Úc) và ĐH Western Sydney (Úc) lần lượt chiếm hạng 2 và 3. Tương tự Úc, Malaysia cùng Canada đều có hai trường trong top 10, trong khi Philippines là quốc gia có đông trường được xếp hạng nhất với 160 đại diện.

THE là một trong số những tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm và sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu bên cạnh bảng xếp hạng của Quacquarelli Symonds (Anh) và ShanghaiRanking Consultancy (Trung Quốc). Đơn vị này bắt đầu xếp hạng các ĐH từ 2004 cùng Quacquarelli Symonds, một năm sau khi thế giới lần đầu bảng xếp hạng ĐH toàn cầu do ĐH Giao thông Thượng Hải (sau này là ShanghaiRanking Consultancy) công bố.