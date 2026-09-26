Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM triển khai chương trình đào tạo về vắc xin

Chương trình có sự tham gia của 10 chuyên ngành và đơn vị đào tạo, cùng các chuyên gia y tế trong nước và quốc tế, trong đó có Đại sứ quán Anh và các trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh, hướng tới trang bị cho các bác sĩ tương lai kiến thức và năng lực cần thiết để tích hợp dự phòng vào toàn bộ quá trình chăm sóc người bệnh, đặc biệt là người trưởng thành, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Các chuyên gia trong phiên thảo luận tại chương trình ẢNH: NTCC

Nâng cao năng lực dự phòng từ đào tạo y khoa

Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: “Việc triển khai chương trình đào tạo về vắc xin thể hiện cam kết của nhà trường trong đổi mới đào tạo y khoa, giúp thế hệ nhân viên y tế tương lai tích hợp tư duy dự phòng vào thực hành lâm sàng và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sức khỏe đang thay đổi của người dân Việt Nam”.

Theo Giáo sư - Hiệp sĩ Jonathan Nguyễn Văn Tâm, giáo sư danh dự, Trường Y, Đại học Nottingham, nguyên Phó giám đốc Y tế của Anh, việc triển khai chương trình đào tạo về vắc xin là một bước tiến đáng ghi nhận trong đầu tư cho năng lực dự phòng, góp phần chuẩn bị cho tiến trình già hóa dân số trong tương lai.

Tiêm chủng cho người lớn là trụ cột y tế dự phòng

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đỗ Văn Dũng, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết, tiêm chủng ở người lớn là một trụ cột của y tế dự phòng trước gánh nặng bệnh tật và già hóa dân số, dựa trên các bằng chứng y khoa. Mục tiêu hiện nay là chuyển đổi từ “tiêm chủng phân tầng nguy cơ” thành “công cụ đo lường nguy cơ cụ thể”.

Về định hướng, nên ưu tiên dự phòng cho người cao tuổi, người có bệnh nền và nhân viên y tế; phân bổ nguồn lực dựa trên hiệu quả chi phí, đồng thời bảo đảm tính công bằng, khả thi và minh bạch.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Liên, Chủ tịch GSK Việt Nam, chia sẻ: “GSK tự hào đồng hành cùng các đối tác học thuật và chuyên gia trong việc triển khai chương trình đào tạo về vắc xin, góp phần nâng cao năng lực dự phòng của đội ngũ y tế và thúc đẩy cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe lấy phòng bệnh làm trọng tâm tại Việt Nam”.