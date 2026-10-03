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    Thời sự

    Truy bắt nhanh nghi phạm cướp giật tài sản của du khách nước ngoài

    Hoàng Huy - Trần Kha
    Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản của du khách nước ngoài, thu hồi tài sản trao trả lại cho nạn nhân.

    Ngày 3.10, lực lượng chức năng cho biết Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở khu vực trung tâm TP.HCM.

    Truy bắt nhanh nghi phạm cướp giật tài sản của du khách nước ngoài- Ảnh 1.

    Camera ghi lại đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Vụ cướp giật tài sản của du khách xảy ra khoảng 5 giờ 40 phút sáng 1.10, tại khu vực giao lộ Lê Lợi - Phan Chu Trinh (phường Bến Thành, TP.HCM).

    Thời điểm trên, một du khách (quốc tịch Uzbekistan) đang đi bộ từ khu vực chợ Bến Thành về lại khách sạn thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy điện áp sát. Người này giật lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến trụ sở Công an phường Bến Thành trình báo.

    Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh môi trường du lịch của TP.HCM, Ban Chỉ huy Công an phường Bến Thành đã nhanh chóng phân công cán bộ, đồng thời phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM truy xét nóng kẻ gây án.

    Áp sát giật iPhone của du khách, nghi phạm sa lưới sau chưa đầy 10 giờ gây án

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 10 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận trình tin báo, lực lượng phối hợp đã xác định và bắt giữ nghi phạm T.T.V (25 tuổi), đồng thời thu hồi điện thoại di động trao trả cho du khách. 

    Tại cơ quan công an, bước đầu T.T.V thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của đối tượng hoàn toàn trùng khớp với trình báo của nạn nhân cũng như các dữ liệu, chứng cứ trích xuất từ camera giám sát.

    Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý để xử lý người này theo quy định của pháp luật.

    Việc nhanh chóng truy xét, quyết liệt đấu tranh, kịp thời thu hồi tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng hình ảnh TP.HCM an toàn, thân thiện trong mắt du khách quốc tế.

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