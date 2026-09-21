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    Thời sự

    Công an TP.HCM xử lý cặp đôi dựng màn kịch 'cướp giật điện thoại giữa đêm'

    Ngọc Lê
    Ngọc Lê
    Sợ bị gia đình la mắng vì sơ ý làm rớt điện thoại đắt tiền, một cặp đôi trẻ tại TP.HCM đã 'đạo diễn' hẳn một vụ cướp giật giữa đêm, thậm chí còn chọn điểm hẹn không có camera để dựng hiện trường giả. Tuy nhiên, vở kịch này nhanh chóng bị lực lượng Công an TP.HCM lật tẩy.

    Ngày 21.9, Công an TP.HCM cho biết Công an xã Hưng Long (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý đôi nam nữ là P.N.B.Th và N.T.T về hành vi "cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan chức năng".

    Cặp đôi vẽ ra màn kịch "cướp giật điện thoại giữa đêm" để lừa gia đình - Ảnh 1.

    Công an xử lý 2 người về hành vi cố ý báo tin giả đến cơ quan chức năng

    ẢNH: CTV

    Theo hồ sơ điều tra, ngày 24.8, chị P.N.B.Th đến Công an xã Hưng Long trình báo về một vụ cướp giật tài sản. Th. khai khoảng 20 giờ 10 ngày 23.8, Th. được bạn trai là T. điều khiển xe máy chở đến trước số nhà 348 Đoàn Nguyễn Tuấn (xã Hưng Long).

    Tại đây, cả 2 bị hai người đàn ông đi xe máy áp sát, giật ĐTDĐ của Th., tẩu thoát về hướng xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh).

    Đáng chú ý, để qua mặt cơ quan chức năng, cặp đôi này đã tính toán rất kỹ lưỡng. Khi đến công an trình báo, cả 2 chủ động thống nhất trước kịch bản, lời khai và đặc biệt là chọn khu vực không có camera giám sát an ninh nhằm tạo bề nổi vững chắc cho tin báo.

    Ngay khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật có tính chất táo tợn, với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, Công an xã Hưng Long lập tức huy động lực lượng, đồng thời phối hợp trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM để vào cuộc xác minh nhanh.

    Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh cùng các biện pháp nghiệp vụ vững chắc chỉ sau vài giờ truy xét, lực lượng công an nhanh chóng phát hiện nhiều điểm bất thường.

    Trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Th. và T. đã phải thừa nhận toàn bộ sự việc là hoàn toàn bịa đặt. Sự thật là trong lúc đi chơi, Th. đã sơ ý làm rớt mất chiếc ĐTDĐ. Do lo sợ bị gia đình la mắng, T. đã bàn với bạn gái dựng lên màn kịch bị cướp giật rồi kéo nhau ra công an trình báo nhằm che giấu sự việc.

    Cặp đôi vẽ ra màn kịch "cướp giật điện thoại giữa đêm" để lừa gia đình - Ảnh 2.

    Công an ghi lời khai với T.

    ẢNH: CTV

    Công an xã Hưng Long đã củng cố hồ sơ, xử lý P.N.B.Th và N.T.T về hành vi "cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan chức năng".

    Từ vụ việc trên, Công an TP.HCM khuyến cáo, khi phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, người dân cần kịp thời trình báo và cung cấp thông tin hoàn toàn chính xác, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã báo.

    Theo Công an TP.HCM, mọi hành vi bịa đặt, tung tin giả nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, trục lợi hoặc gây cản trở, lãng phí nguồn lực của cơ quan nhà nước đều sẽ bị xử lý thật nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.

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