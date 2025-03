Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của TikToker Mr.Pips

Ngày 10.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt đồng bọn của Mr.Pips trong đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Trước đó, ngày 6.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê quán Thanh Hóa, ngụ căn hộ B10-03 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 72 Hàm Nghi, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trịnh Văn Thái ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bị can Trịnh Văn Thái bị xác định bỏ trốn từ ngày 19.11.2023, do đó cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt. Trước khi bỏ trốn, Thái ngụ chung cư Hoàng Anh Gia Lai ở Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng).

Trước đó, trong quá trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của các bị hại và điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác định Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr.Pips, tức Phó Đức Nam (31 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đồng phạm gây ra.

Quyết định truy nã bị can Trịnh Văn Thái ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đường dây này đã bị Công an TP.Hà Nội đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ bị can cầm đầu Mr.Pips cùng hàng chục bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Đáng chú ý, cơ quan công an thu giữ khối lượng lớn tài sản lên đến hơn 5.200 tỉ đồng.

Trong đó, Trịnh Văn Thái được xem là một trong những cánh tay đắc lực cho Mr.Pips, là "vòi bạch tuộc" của ông trùm lừa đảo này tại khu vực miền Trung. Trịnh Văn Thái đã tổ chức, lôi kéo nhà đầu tư chứng khoán vào các sàn giao dịch do Mr.Pips và đồng bọn dựng nên nhằm chiếm đoạt tài sản.