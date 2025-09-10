Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho trung tá công an Nguyễn Đông Cánh

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
10/09/2025 12:30 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký quyết định về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho trung tá Nguyễn Đông Cánh, Công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk (thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 10.9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, Công an tỉnh Đắk Lắk công bố Quyết định số 1776/QĐ-CTN ngày 9.9 về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho trung tá Nguyễn Đông Cánh, Phó tổ trưởng Tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã trao tặng huân chương cho thân nhân trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã có quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tá lên trung tá trước thời hạn đối với thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho trung tá công an Nguyễn Đông Cánh- Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh, Công an xã Xuân Lộc được truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 8.9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc vào tối 7.9, Nguyễn Văn Ty có hành vi cố ý thương tích đối với chị N.T.K (36 tuổi, là chị dâu của Ty, sống cùng nhà).

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ đến địa bàn để mời Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm rõ vụ việc.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho trung tá công an Nguyễn Đông Cánh

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho trung tá công an Nguyễn Đông Cánh- Ảnh 2.

Đại diện Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho người thân của trung tá Nguyễn Đông Cánh

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Nguyễn Văn Ty bỏ chạy. Tổ công tác liền truy đuổi theo, khi đến khu vực thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu nên chia nhau ra để truy tìm.

Trong quá trình tổ công tác truy đuổi, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị nghi phạm Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát dẫn đến hy sinh.

Đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty tại nhà riêng ở khu vực thôn 4, xã Xuân Lộc.

