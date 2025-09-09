Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Truy thăng cấp bậc hàm cho thiếu tá công an Nguyễn Đông Cánh

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
09/09/2025 13:35 GMT+7

Bộ Công an vừa có quyết định về việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sĩ quan nghiệp vụ, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 9.9, Bộ Công an đã có quyết định số 7621/QĐ-BCA-X01 về việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sĩ quan nghiệp vụ, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Tổ phó tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk đã hy sinh trong lúc truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lộc).

Truy thăng cấp bậc hàm cho thiếu tá công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ- Ảnh 1.

Thăng cấp bậc hàm trung tá cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Quyết định nêu rõ, thăng cấp bậc hàm thiếu tá lên trung tá trước thời hạn kể từ ngày 8.9 đối với thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi, trú xã Xuân Lộc, Đắk Lắk), cảnh sát viên trung cấp, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 8.9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc vào tối ngày 7.9, Nguyễn Văn Ty có hành vi cố ý thương tích đối với chị N.T.K (36 tuổi), chị dâu của Ty, sống cùng nhà.

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để mời Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm rõ vụ việc.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Nguyễn Văn Ty bỏ chạy. Tổ công tác liền truy đuổi theo đến khu vực thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu nên chia nhau ra để truy tìm.

Trong quá trình tổ công tác truy đuổi, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị nghi phạm Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát dẫn đến hy sinh.

Nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã huy động lực lượng để truy tìm đối tượng. Đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty tại nhà riêng khu vực thôn 4, xã Xuân Lộc.

Tại Cơ quan Công an, qua quá trình lấy lời khai ban đầu Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cũng trong sáng 9.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Ty để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố bị can sát hại thiếu tá công an tại Đắk Lắk

