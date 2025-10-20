Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Văn Thành

Ngày 20.10, tại UBND xã Thành Công, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước Lương Cường đối với ông Phan Văn Thành, Tổ trưởng, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công đã hy sinh trong cứu người bị lũ cuốn. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Trần Quốc Tỏ tới dự.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an động viên vợ, con ông Phan Văn Thành ẢNH: CỔNG TTĐT TỈNH THÁI NGUYÊN

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 1.10, trong khi ông Phan Văn Thành cùng ông Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Đoán cùng trú tại xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch thì phát hiện 3 cháu nhỏ gồm: Dương Văn Bằng (13 tuổi), Dương Thế Anh (15 tuổi), Dương Gia Huy (12 tuổi), cùng cư trú tại xóm Thượng Vụ 1, xã Thành Công bị đuối nước tại khu vực đường dân sinh đi qua cánh đồng thuộc xóm Xuân Hà 1.

Không quản ngại nguy hiểm, ông Phan Văn Thành dũng cảm lao xuống dòng nước, bơi ra cứu và đưa được cháu Bằng, cháu Huy vào khu vực an toàn. Sau đó, ông Thành tiếp tục bơi trở lại cứu và đưa được cháu Thế Anh vào đến gần bờ thì bị kiệt sức, bị nước cuốn đi và đã hy sinh.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định, hành động của ông Phan Văn Thành là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, vì nhân dân quên mình, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ tính mạng của nhân dân, đúng với tinh thần của một cán bộ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của ông Phan Văn Thành để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và toàn thể nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Đến ngày 8.10, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với ông Phan Văn Thành. Dịp này, Tỉnh ủy Thái Nguyên trao 50 triệu đồng; Quỹ Nghĩa tình đồng đội Bộ Công an trao 20 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình ông Phan Văn Thành.

Ngoài ra, Công an tỉnh Thái Nguyên công bố chương trình "Mẹ đỡ đầu" nhận hỗ trợ 2 con gái của ông Phan Văn Thành; trao sổ tiết kiệm 500 triệu đồng cho vợ, con ông Phan Văn Thành.

Trước đó, ngày 16.10, đoàn thiện nguyện của chùa Phổ Hiền (P.Phú Mỹ, TP.HCM) phối hợp với Báo Thanh Niên, do Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền làm trưởng đoàn đã đến gia đình thắp hương tri ân ông Phan Văn Thành, trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho vợ, con ông Thành.