Tử vong khi cứu 3 trẻ nhỏ bị nước cuốn

Theo thông tin từ UBDN xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên), khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1.10, tại xóm Xuân Hà 1 có 3 trẻ em bị nước cuốn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan thăm hỏi, động viên gia đình anh Phan Văn Thành ẢNH: VIỆT BẮC

Trước tình huống nguy hiểm này, anh Phan Văn Thành, Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở xóm Xuân Hà 1 cùng 2 người dân sinh sống gần đó đã truy hô và lao xuống dòng nước để ứng cứu.

Do nước ngập sâu, sau khi đưa được 3 cháu bé lên bờ, anh Phan Văn Thành đuối sức và bị dòng nước cuốn đi. Đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Phan Văn Thành.

Chiều 1.10, bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tới thăm viếng, động viên người thân, gia đình anh Phan Văn Thành.

Ghi nhận hành động dũng cảm, quên mình khi cứu 3 trẻ em bị đuối nước, UBND tỉnh Thái Nguyên đã truy tặng bằng khen cho anh Phan Văn Thành. Bà Loan đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ truy tặng các hình thức khen thưởng anh Thành theo đúng quy định.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Loan cũng trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên cho 2 công dân xã Thành Công đã có hành dũng cảm, phối hợp cùng anh Thành ứng cứu thành công 3 trẻ em bị đuối nước.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, đến 17 giờ ngày 1.10, mưa lũ ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 đã làm 474 ngôi nhà ở tỉnh này bị tốc mái, hư hỏng do sạt lở đất, ngập nước; gây thiệt hại 1.864 ha lúa, hoa màu; 26 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái, ngập.

Ngoài ra, mưa lũ gây thiệt hại 4 công trình nhà văn hóa, 2 trụ sở công an xã, 2 trạm y tế, làm 95 điểm giao thông bị sạt lở và 46 điểm cầu tràn bị ngập.