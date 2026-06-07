Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Truy tìm hung thủ tạt a xít vào mặt người phụ nữ lúc rạng sáng

Nam Long
Nam Long
07/06/2026 15:57 GMT+7

Người phụ nữ ở Vĩnh Long bất ngờ bị một người đàn ông tạt a xít vào mặt rồi bỏ đi. Hiện công an đang truy tìm hung thủ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 7.6, tin từ Công an phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long truy tìm hung thủ tạt a xít vào người phụ nữ lúc rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 20 phút cùng ngày, tại khóm Tân Quới Đông, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, một người đàn ông chưa rõ lai lịch đã dùng hóa chất là a xít tạt vào vùng mặt bà P.T.N.D (43 tuổi, ngụ khóm 10, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long).

Sau vụ tạt a xít, bà D. bị thương nặng, phỏng 2 mắt... được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu và đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Châu đã đến hiện trường ghi nhận lời trình bày của nhân chứng, thu thập thông tin và lập biên bản vụ việc.

Hiện vụ tạt a xít trên đang được Công an phường Long Châu tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ vụ việc, truy tìm hung thủ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Chi 200 triệu thuê côn đồ tạt a xít, đánh gãy chân người tình của con trai

Chi 200 triệu thuê côn đồ tạt a xít, đánh gãy chân người tình của con trai

Can ngăn con trai dừng mối quan hệ ngoài luồng không được, người bố ở Hà Nội đã chi 200 triệu đồng thuê nhóm côn đồ đánh gãy chân và tạt a xít người tình của con trai mình.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long truy tìm hung thủ A xít Tạt a xít bị tạt a xít
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận