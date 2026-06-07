Truy tìm hung thủ tạt a xít vào mặt người phụ nữ lúc rạng sáng

Ngày 7.6, tin từ Công an phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long truy tìm hung thủ tạt a xít vào người phụ nữ lúc rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 20 phút cùng ngày, tại khóm Tân Quới Đông, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, một người đàn ông chưa rõ lai lịch đã dùng hóa chất là a xít tạt vào vùng mặt bà P.T.N.D (43 tuổi, ngụ khóm 10, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long).

Sau vụ tạt a xít, bà D. bị thương nặng, phỏng 2 mắt... được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu và đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Châu đã đến hiện trường ghi nhận lời trình bày của nhân chứng, thu thập thông tin và lập biên bản vụ việc.

Hiện vụ tạt a xít trên đang được Công an phường Long Châu tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ vụ việc, truy tìm hung thủ để xử lý theo quy định pháp luật.