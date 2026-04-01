Thời sự

Truy tố 2 TikToker Tàng Keng Ông Trùm, Dù Bầu Trời: Cái giá của miệt thị vùng miền

Phan Thương
01/04/2026 04:30 GMT+7

Nhằm mục đích câu view, tăng tương tác, 2 TikToker 'Tàng Keng Ông Trùm', 'Dù Bầu Trời' đăng tải video với nội dung thô tục, miệt thị, xúc phạm người dân 2 miền Nam - Bắc.

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Anh Điệp (TikToker "Tàng Keng Ông Trùm") và Đoàn Quốc Việt (TikToker "Dù Bầu Trời") về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Đây là hai TikToke có những video clip miệt thị, nhục mạ người dân hai miền Nam - Bắc trên mạng xã hội.

"Tàng Keng Ông Trùm": câu view bằng sự thù hằn

Theo cáo trạng, từ tháng 10.2025, nhằm mục đích tạo sự chú ý và tăng tương tác để trở nên nổi tiếng trên nền tảng TikTok, Lê Anh Điệp (quản trị tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm”) đã tự thực hiện và đăng tải các đoạn video có nội dung cực kỳ phản cảm, mang tính miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Cụ thể, ngày 8.10.2025, tại Đồng Nai, Điệp dùng điện thoại quay đoạn video clip dài 8 giây với những lời lẽ thô tục, xúc phạm nặng nề người dân miền Nam. Dù sau đó Điệp đã xóa clip do bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt, nhưng đoạn clip này đã thu hút hơn 253.800 lượt xem và hàng ngàn lượt tương tác tiêu cực.

Đến ngày 15.10.2025, bất chấp những cảnh báo, Điệp tiếp tục tung lên mạng video clip dài 22 giây với nội dung thách thức, dùng những từ ngữ khiếm nhã để nói về những người khuyên mình đi nhận hàng cứu trợ bão lũ. Clip này đã gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội với hơn 1,5 triệu lượt xem.

Sau 2 video clip nói trên, nhiều người sử dụng mạng xã hội TikTok đã bức xúc, từ đó hàng trăm tài khoản TikTok khác đăng tải video phản bác, lên án gay gắt hành vi của Điệp, gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

"Dù Bầu Trời": TikToker thích "ké fame"

Tiến hành mở rộng xác minh về video clip của Lê Anh Điệp để ngăn chặn những người tham gia xem, bình luận và chia sẻ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM phát hiện TikTok "Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng đăng tải 2 video kích động, miệt thị, xúc phạm người dân 2 miền Nam - Bắc.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai do thấy các clip chửi bới của Điệp nhận được nhiều tương tác nên đã nảy sinh ý định bắt chước để “ké” sự nổi tiếng.

Tuy nhiên, khi biết Lê Anh Điệp bị công an triệu tập, Việt đã nhanh chóng ẩn các video clip vi phạm. Song, cơ quan chức năng đã thu thập video clip từ các trang TikTok đăng lại và mời Việt lên làm rõ. 

Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tư pháp về nội dung trong video clip. Kết luận từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định: các video clip của Điệp và Việt có nội dung "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác”.

Viện KSND TP.HCM xác định hành vi của Lê Anh Điệp và Đoàn Quốc Việt là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, gây chia rẽ tình cảm gắn bó giữa người dân các vùng miền và làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày 25.10, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Điệp, chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm' về tội 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.

