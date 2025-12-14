Truy tố các bị can trong đường dây 'phù phép' bệnh án giám định tâm thần

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 42 bị can trong vụ án "nhận hối lộ", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn công vụ trong thi hành công vụ" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (P.Tân Triều, Đồng Nai) và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên, liên quan đường dây "phù phép" bệnh án giám định tâm thần.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, bị can Bùi Thế Hùng, 64 tuổi, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị truy tố về các tội "nhận hối lộ", "môi giới hối lộ" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn công vụ trong thi hành công vụ"

Bị can Lê Văn Hùng, 54 tuổi, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (kế nhiệm bị can Bùi Thế Hùng) và Trần Văn Thành, 60 tuổi, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên cùng bị truy tố về tội "nhận hối lộ".

Trong số 39 bị can còn lại, có 18 bị can là trưởng - phó khoa phòng, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 4 bị can là giám định viên của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên.

17 bị can còn lại là các bị can, bị cáo; người nhà của các bị can bị cáo có hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ để chạy "phù phép" bệnh án giám định tâm thần.

Nhận tiền để kết luận giám định tâm thần sai sự thật

Theo cáo trạng, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây nguyên là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế; được thành lập thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật Giám định tư pháp và các nghị định, quy định của pháp luật liên quan.

Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây nguyên là giám định viên pháp y tâm thần, có thẩm quyền phân công giám định viên tham gia giám định pháp y tâm thần đối với từng vụ việc. (Hội đồng giám định gồm một giám định viên chủ trì, một giám định viên thư ký và các giám định viên là thành viên).

Để thực hiện quy trình giám định pháp y tâm thần, các giám định viên và người giúp việc được phân công phải thực hiện việc nghiên cứu hồ sơ trưng cầu giám định; thường xuyên theo dõi, chăm sóc, trực tiếp khám lâm sàng, ghi chép đầy đủ mọi diễn biến lâm sàng và bệnh án theo dõi giám định; thăm khám cận lâm sàng; tổ chức họp giám định viên; đánh giá, nhận xét, nêu ý kiến cá nhân và thảo luận...

Sau đó đưa ra các kết luận giám định pháp y tâm thần theo tiêu chuẩn y học và khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của đối tượng giám định. Viện trưởng (Giám đốc) là người ký duyệt và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết luận giám định pháp y tâm thần khi ban hành.

Cáo trạng cho biết, từ tháng 1.2016 đến tháng 6.2024, các bị can Bùi Thế Hùng (giữ chức vụ Viện trưởng từ tháng 1.2016 đến tháng 4.2022); Lê Văn Hùng và Trần Văn Thành cùng một số bác sĩ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiều lần thực hiện hành vi nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm hồ sơ bệnh án, ban hành các kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật cho các đối tượng liên quan đến các vụ án hình sự.

Tổng cộng, các bị cáo đã làm sai lệch kết quả 26 kết luận giám định pháp y tâm thần; 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật cho các đối tượng phạm tội.

Số tiền đưa và nhận hối lộ để "phù phép" kết luận giám định tâm thần dao động từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng.