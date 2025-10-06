Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Có cả cán bộ ngành tư pháp tham gia ‘chạy’ kết luận giám định tâm thần

Trần Cường - Đình Huy
06/10/2025 17:58 GMT+7

Công an phát hiện cả cán bộ ngành tư pháp, thi hành án tham gia "chạy" bệnh án tâm thần tại các viện pháp y tâm thần với mục đích cho người phạm tội được đi chữa bệnh.

Chiều 6.10, thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án tại Viện pháp y tâm thần T.Ư, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết, đến nay Công an Hà Nội đã khởi tố 49 người, trong đó có cả cán bộ ngành tư pháp, thi hành án.

- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin tại họp báo

ẢNH: ĐÌNH HUY

Vụ án được triệt phá vào đêm 7.6, khi Công an Hà Nội xác định Lê Văn Đông (47 tuổi; chồng của Nguyễn Thị Mai Anh, 46 tuổi, trú Hà Nội) là đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần T.Ư, đang sử dụng trái phép chất ma túy trên bãi biển Sầm Sơn.

Công an Hà Nội tổ chức bắt giữ 7 người, trong đó có vợ chồng Đông là bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc và một số cán bộ, nhân viên Viện pháp y tâm thần T.Ư và nhóm cán bộ của viện.

Công an Hà Nội tổ chức đồng loạt khám xét khẩn cấp tại khoảng 100 địa điểm, thu giữ tiền, tài sản có giá trị hàng chục tỉ đồng, nhiều ô tô hạng sang và nhiều ma túy các loại, triệu tập hơn 200 đối tượng liên quan.

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, nếu phân loại theo đối tượng, có 34 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần T.Ư gồm: 1 viện trưởng; 1 phó viện trưởng; 4 trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương; 2 điều dưỡng trưởng; 26 cán bộ là giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ.

- Ảnh 2.

Các bị can trong vụ án

ẢNH: N.B

Ngoài ra, có 2 bị can là cán bộ Viện pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa; 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía bắc, cùng 10 bị can là đối tượng khác.

Nếu phân loại theo tội danh khởi tố thì có 6 người bị cáo buộc "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 35 bị can phạm tội "nhận hối lộ"; 1 bị can phạm các tội "nhận hối lộ và đưa hối lộ"; 1 bị can phạm tội "đưa hối lộ và môi giới hối lộ".

Tiếp đến, 1 bị can phạm tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 2 bị can phạm tội "tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; 1 bị can phạm tội "môi giới hối lộ"; 1 bị can phạm tội "đưa hối lộ" và 1 bị can phạm tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Đại tá Long khẳng định, Công an Hà Nội đang phối hợp các đơn vị tổ chức rà soát hàng nghìn hồ sơ giám định được kết luận mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do Viện pháp y tâm thần T.Ư và Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía bắc kết luận ban hành.

- Ảnh 3.

Vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh

ẢNH: N.B

Kết quả điều tra đến nay có căn cứ xác định bị can Nguyễn Thị Mai Anh đã nhận hàng tỉ đồng là tiền của nhiều trường hợp "chạy giám định", sau đó chuyển cho Trần Văn Trường là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần T.Ư hoặc Hoàng Tất Thành là Giám đốc Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía bắc vài trăm triệu đồng để chia cho các thành viên khác trong các hội đồng giám định, nhằm làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội, với mục đích cho các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Kết quả điều tra đến nay còn thể hiện, không chỉ có bị can Mai Anh câu kết với các lãnh đạo, giám định viên để giám định tâm thần cho đối tượng phạm tội không khách quan mà chính người của ngành tư pháp cũng câu kết, móc nối với các giám định viên tâm thần để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần, để các đối tượng phạm tội được đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
