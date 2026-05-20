Truyền thống cách mạng là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng có ý nghĩa lớn lao đặc biệt, là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến. Đó là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với thời cơ rất lớn, yêu cầu rất cao, khó khăn, thách thức nhiều. Đồng thời, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao đời sống nhân dân.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, muốn làm được những việc lớn đó, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc.
Trong hành trình ấy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động. Đó không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ.
Từ nay đến 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược
Chiều 19.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24.5.2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong thời kỳ phát triển mới, tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và thước đo của tiến bộ xã hội. Nhà ở phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, năng suất lao động và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với tư duy mới, tầm nhìn mới, đảm bảo mọi người đều có chỗ ở. Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản.
Mô hình phát triển nhà ở của VN trong giai đoạn mới không phải là mô hình bao cấp nhà ở, cũng không phó mặc cho thị trường. Nhà nước kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn, quy chuẩn; đơn giản hóa và thuận lợi hóa các loại thủ tục hành chính liên quan; thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý. Người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp khả năng chi trả và đúng đối tượng; trong đó nhà ở cho thuê phải trở thành trụ cột lâu dài. Từ nay đến 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế pháp luật về nhà ở trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2; đồng thời chỉ rõ cần nghiên cứu và có chính sách tăng tốc phát triển thị trường cho thuê căn hộ và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia xây dựng, tài trợ vốn và quản lý cho thuê căn hộ giá thuê rẻ được Nhà nước trợ giá cho các gia đình có thu nhập thấp và rất thấp không có khả năng mua nhà ở.
*Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đang có chuyến thăm chính thức VN.
TTXVN
Bình luận (0)