Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng viên lão thành là chỗ dựa tinh thần tin cậy

Nguyễn Trường - TTXVN
19/05/2026 12:58 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Sáng 19.5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890 - 19.5.2026), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ TP.Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh văn Quyết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng...

Trong dịp này, Đảng bộ TP.Hà Nội có 8.511 đảng viên được tặng huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, 36 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 38 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng có ý nghĩa lớn lao đặc biệt, là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến. Đó là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thời cơ rất lớn, yêu cầu rất cao, khó khăn, thách thức nhiều, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, muốn làm được những việc lớn đó, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc.

Trong hành trình ấy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động. Đó không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ thủ đô. Do đó, trách nhiệm của Hà Nội là làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên; để người dân thủ đô thấy Đảng ở gần mình, lắng nghe mình, hiểu mình, vì mình và hành động vì cuộc sống của mình.

Ngoài ra, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ.

Đặc biệt, mỗi lối sống mẫu mực trong gia đình, khu dân cư là một tấm gương thuyết phục, lan tỏa nét đẹp trong đời sống thường ngày. Mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở…

