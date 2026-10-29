TS Võ Thị Nhị Hà làm Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Huy, tiến sĩ, bác sĩ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Y tế. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1.11.2026.

Tại quyết định số 3169/QĐ-BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm bà Võ Thị Nhị Hà, tiến sĩ, dược sĩ, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 10.10.2026.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo cho TS Võ Thị Nhị Hà

ẢNH: TRẦN MINH

Lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận, bà Võ Thị Nhị Hà là cán bộ nữ, được đào tạo bài bản. Việc bổ nhiệm bà Nhị Hà làm phó cục trưởng góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ của Bộ Y tế, đồng thời phù hợp năng lực và sở trường chuyên môn.

21 năm công tác tại Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, bà Nhị Hà có nhiều đóng góp trong lĩnh vực được phân công, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng, triển khai các đề tài khoa học công nghệ mới, công nghệ cao.

Tại Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo là một trong những đơn vị có các kết quả nổi bật trong triển khai các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, bao gồm các nghiên cứu phát triển thuốc, vắc xin và ứng dụng các công nghệ y khoa mới.

Cục đang chỉ đạo các đơn vị triển khai 3 nhiệm vụ công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược của ngành y tế gồm: trị liệu tế bào, vắc xin thế hệ mới, bao gồm phát triển vắc xin mRNA cá thể hóa trị liệu ung thư; y tế cá thể hóa, thiết bị y tế in 3D (chế tạo khớp nhân tạo hoặc mảng ghép xương, khớp chính xác với tổn thương của người bệnh; kết hợp in 3D với robot trí tuệ nhân tạo trong các ca phẫu thuật phức tạp như thay khớp gối, điều trị ung thư xương).

Đây là các công nghệ cao đem lại cơ hội điều trị bệnh hiểm nghèo cho người bệnh trong nước; chủ động vắc xin trong phòng bệnh dịch chủ động.