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    Từ 10 kỹ sư phần mềm đến khát vọng làm chủ hạ tầng AI

    Bách Nhật
    Bách Nhật
    Khởi đầu với 10 kỹ sư phần mềm cách đây một thập kỷ, doanh nhân Đỗ Anh Tuấn đã đưa Sunshine Group phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành. Khi Sunshine tròn 10 tuổi, vị chủ tịch này tiếp tục đặt ra một mục tiêu lớn hơn: xây dựng những trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tầm cỡ thế giới, góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam.

    Mười năm trước, hành trang là 10 kỹ sư phần mềm

    Cách đây 10 năm, khi bắt đầu hành trình xây dựng Sunshine Group, ông Đỗ Anh Tuấn không có trong tay những khu đô thị quy mô lớn hay những tòa tháp hàng chục tầng. Điểm xuất phát của ông là một nhóm 10 kỹ sư phần mềm, với những chiếc máy tính, những dòng mã lập trình và niềm tin rằng công nghệ có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với nguồn lực ban đầu.

    Từ 10 kỹ sư phần mềm đến giấc mơ xây dựng AI data center tầm cỡ thếgiới - Ảnh 1.

    Doanh nhân Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine đón nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng 2026 do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng trao tặng

    Từ xuất phát điểm ấy, Sunshine Group từng bước mở rộng sang bất động sản, đầu tư, xây dựng và phát triển các nền tảng công nghệ, hình thành hệ sinh thái kinh doanh đa ngành.

    Trong hành trình đó, bất động sản trở thành lĩnh vực tạo dựng quy mô và vị thế cho Sunshine, đồng thời giúp doanh nghiệp tích lũy nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, năng lực tổ chức và triển khai những dự án lớn.

    Năm 2026, đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập, Sunshine Group đã hiện diện tại nhiều địa phương với các dự án bất động sản quy mô lớn. Theo bảng xếp hạng do CafeF công bố, Sunshine đứng thứ hai trong nhóm doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách năm 2026.

    Những đóng góp ngân sách không chỉ phản ánh quy mô hoạt động của doanh nghiệp mà còn cho thấy vai trò của các dự án đầu tư trong việc thúc đẩy xây dựng, vật liệu, dịch vụ và các chuỗi cung ứng liên quan.

    Tuy nhiên, khi đã tạo dựng được vị thế trong lĩnh vực bất động sản, ông Đỗ Anh Tuấn lại hướng tầm nhìn tới một lĩnh vực nhiều thách thức hơn: hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

    Từ 10 kỹ sư phần mềm đến giấc mơ xây dựng AI data center tầm cỡ thếgiới - Ảnh 3.

    Theo thông tin xếp hạng được công bố bởi CafeF, tập đoàn Sunshine đứng thứ hai trong nhóm doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách năm 2026

     Khát vọng xây dựng hạ tầng trí tuệ cho Việt Nam

    Nếu một thập kỷ trước, công nghệ chủ yếu gắn với phần mềm và các nền tảng số, thì trong kỷ nguyên AI, năng lực cạnh tranh còn được quyết định bởi hạ tầng tính toán, trung tâm dữ liệu, năng lượng và khả năng tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất.

    Các trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới có thể đòi hỏi công suất điện hàng trăm megawatt, vốn đầu tư nhiều tỉ USD cùng hệ thống kỹ thuật và vận hành đặc biệt phức tạp. Đây không còn là cuộc chơi riêng của doanh nghiệp công nghệ, mà cần sự kết hợp giữa tài chính, xây dựng, năng lượng, kỹ thuật và quản trị.

    Trong định hướng chiến lược mới, Sunshine Group đang nghiên cứu phát triển các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, hướng tới công suất hàng trăm megawatt, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với những đối tác công nghệ, kỹ thuật quốc tế.

    Tham vọng của ông Đỗ Anh Tuấn không chỉ dừng ở việc xây dựng những công trình đặt máy chủ, mà còn hướng tới góp phần hình thành hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.

    Nếu được hiện thực hóa, những trung tâm dữ liệu này có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp, kỹ sư và các nhà nghiên cứu Việt Nam tiếp cận năng lực tính toán hiện đại, phát triển các mô hình AI, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống.

    Đó cũng là một cách để Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế chủ yếu sử dụng công nghệ sang nâng cao năng lực làm chủ hạ tầng công nghệ.

    Dẫu vậy, hành trình này không dễ dàng. Một trung tâm dữ liệu AI tầm cỡ thế giới không chỉ cần nguồn vốn lớn, mà còn đòi hỏi nguồn điện ổn định, hệ thống làm mát, bảo mật dữ liệu, kết nối quốc tế, công nghệ tính toán tiên tiến và đội ngũ nhân lực trình độ cao.

    Bởi thế, khát vọng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những dự án cụ thể, vận hành hiệu quả và tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

    Từ 10 kỹ sư phần mềm đến giấc mơ xây dựng AI data center tầm cỡ thếgiới - Ảnh 4.

    Khi trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn nhìn thấy một cơ hội mang tính bước ngoặt

    Mười năm sau, một hành trình mới bắt đầu

    Điều đáng chú ý trong câu chuyện của ông Đỗ Anh Tuấn là sau một thập kỷ phát triển mạnh trong những lĩnh vực thâm dụng vốn, Sunshine Group lại lựa chọn công nghệ làm một trong những trọng tâm chiến lược tiếp theo.

    Có thể xem đây là hành trình trở về với điểm khởi đầu, nhưng ở một tầm vóc khác.

    Mười năm trước, 10 kỹ sư viết phần mềm để giải quyết những bài toán của doanh nghiệp. Mười năm sau, người sáng lập Sunshine muốn tham gia xây dựng hạ tầng công nghệ có khả năng phục vụ những bài toán lớn hơn của nền kinh tế.

    Trong bối cảnh Việt Nam tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, những dự án hạ tầng AI được đầu tư bài bản có thể góp phần nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

    Từ những dòng mã lập trình đến những tòa tháp, rồi khát vọng xây dựng trung tâm dữ liệu AI tầm cỡ thế giới, hành trình của ông Đỗ Anh Tuấn cho thấy một sự dịch chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển doanh nghiệp.

    Nếu 10 năm đầu là hành trình xây dựng quy mô và vị thế của Sunshine Group, thì thập kỷ tiếp theo có thể là phép thử lớn hơn về năng lực chinh phục công nghệ.

    Và đằng sau khát vọng ấy là một câu hỏi không chỉ dành riêng cho Sunshine: Doanh nghiệp Việt Nam có thể đi xa đến đâu trong cuộc đua làm chủ hạ tầng công nghệ toàn cầu?.

     

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