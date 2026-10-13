Đột phá công nghệ và giải pháp quản trị biến chứng nha khoa phức tạp hiện đại

Sáng ngày 9.10, Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) đã tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế Khoa Răng Hàm Mặt với chủ đề "Quản trị biến chứng và ca phức tạp trong thực hành nha khoa" .

Bên cạnh các dấu ấn công nghệ, hội nghị tập trung giải quyết bài toán lâm sàng cốt lõi thông qua gần 20 báo cáo khoa học chuyên sâu. Tâm điểm của chương trình là phần trình bày từ TS-BS José Carlos Martins da Rosa (Brazil) - tác giả kỹ thuật Phục hồi phức hợp răng - xương ổ tức thì (IDR), mở ra hướng tiếp cận tối ưu cho các ca cấy ghép vùng thẩm mỹ có tiên lượng phức tạp . Nhấn mạnh về định hướng chuyên môn, PGS-TS-BS. Trần Ngọc Quảng Phi, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Trường ĐH Văn Lang, cho biết đa số các biến chứng lâm sàng phát sinh do bác sĩ chưa nhận diện được độ phức tạp của ca bệnh hoặc hành nghề vượt quá phạm vi năng lực . Do đó, hội nghị hướng tới mục tiêu trang bị cho đội ngũ y bác sĩ kỹ năng nhận diện rủi ro và chủ động dự phòng biến chứng .

TS-BS José Carlos Martins da Rosa chia sẻ về kỹ thuật Phục hồi phức hợp răng - xương ổ tức thì (IDR) ẢNH: NGUYÊN ÂN

Song hành cùng các phiên báo cáo, chuỗi hoạt động thực hành Hands-on, không gian triển lãm thiết bị và các cuộc thi chuyên môn cho sinh viên cũng góp phần kết nối công tác đào tạo, nghiên cứu với thực hành lâm sàng. Sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp hứa hẹn tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nha khoa Việt Nam .