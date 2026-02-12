Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Từ 1.3 cấp giấy chứng nhận kiểm định online với ô tô, xe máy

Mai Hà
Mai Hà
12/02/2026 17:31 GMT+7

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ ngày 1.3 sẽ chính thức cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (GCN) dưới hình thức điện tử (online) cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng từ ngày 1.3.2026.

Giấy chứng nhận kiểm định điện tử là là phiên bản số của Giấy chứng nhận kiểm định bản giấy hiện nay, có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam và được tra cứu trực tuyến trên trang web của cục.

Từ 1.3 cấp giấy chứng nhận kiểm định online với ô tô, xe máy- Ảnh 1.

Từ 1.3, giấy chứng nhận đăng kiểm sẽ được cấp dưới hình thức điện tử

ẢNH: T.N

Giấy chứng nhận điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác; đồng thời tích hợp mã QR-code để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực) trên trang web.

Giấy chứng nhận kiểm định điện tử được cấp ra sao?

Kể từ ngày 1.3, các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc thực hiện cấp Giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.

Chủ xe có thể chủ động tra cứu, lưu trữ hoặc in Giấy chứng nhận điện tử khi cần thiết thông qua trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Trường hợp có nhu cầu cấp bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe (không sử dụng phôi ấn chỉ như trước đây).

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc áp dụng giấy chứng nhận điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích rõ rệt như tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ phương tiện. Không lo mất, rách, hư hỏng giấy. 

Đồng thời, tiết kiệm chi phí in ấn chỉ kiểm định hàng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy giả; hỗ trợ lực lượng chức năng tra cứu nhanh chóng, chính xác trong công tác tuần tra, kiểm soát.

Hiện nay, dữ liệu cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam vào Cơ sở dữ liệu trên Hệ thống CNTT của Bộ Xây dựng và thông qua trục tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Bộ Xây dựng chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an để có thể tích hợp thông tin vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

