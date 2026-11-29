Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, có hiệu lực thi hành từ 1.3.2027. Một trong những điểm mới quan trọng là quy định về việc quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng.

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với nhiều điểm mới, có hiệu lực thi hành từ 1.3.2027 ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo đó, tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng và không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn nếu người phạm tội tự nguyện nhận tội, chủ động, tích cực khai báo đầy đủ hành vi phạm tội của mình và những tình tiết có liên quan mà mình biết trong giai đoạn khởi tố, điều tra; đồng thời chấp nhận hình phạt được đề nghị trong giai đoạn truy tố, xét xử sơ thẩm; đã bồi thường, khắc phục ít nhất 2/3 hậu quả, thiệt hại gây ra.

Quy định này không áp dụng với trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, về ma túy, về tham nhũng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng khác với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy.

Chính phủ cho biết đây là cơ chế khoan hồng đặc biệt đối với người phạm tội, giúp phân hóa tội phạm dựa trên tinh thần, thái độ, mức độ hợp tác và ý thức bồi thường, khắc phục hậu quả đã gây ra.

Thủ tục áp dụng khi bị can tự nguyện nhận tội ra sao?

Song, lời nhận tội của bị can, bị cáo không được coi là chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) được thông qua cùng kỳ họp, quy định rõ "lời nhận tội phải phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án". Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn phải có trách nhiệm chứng minh tội phạm theo quy định.

Trong giai đoạn điều tra, khi tiến hành hỏi cung lần đầu, điều tra viên có trách nhiệm giải thích cho bị can biết rõ quy định của pháp luật về việc tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt.

Nếu bị can đồng ý, điều tra viên lập biên bản ghi nhận và đưa vào hồ sơ vụ án. Việc lập biên bản phải có sự tham gia của kiểm sát viên, người bào chữa; bị can không có người bào chữa thì phải mời người chứng kiến.

Trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội tự nguyện thừa nhận khi bị khởi tố thì cơ quan điều tra ghi nhận việc tự nguyện này trong biên bản ghi lời khai của họ.

Bước sang giai đoạn truy tố, kiểm sát viên có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực, hợp pháp của việc bị can tự nguyện nhận tội, chấp nhận bị xử lý hình sự và xem xét đề nghị của cơ quan điều tra.

Nếu bị can đồng ý tiếp tục tự nguyện nhận tội thì kiểm sát viên thông báo mức hình phạt dự kiến đề nghị, việc áp dụng thủ tục rút gọn và tiến hành lập biên bản.

Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng hoặc bị can không đồng ý việc tự nguyện nhận tội, viện kiểm sát quyết định giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

Bước cuối cùng là giai đoạn xét xử, tòa án sẽ xem xét, đánh giá việc bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được viện kiểm sát đề nghị trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án, ý kiến của kiểm sát viên, bị can, bị cáo, người bào chữa và người tham gia tố tụng khác.