Bị chồng cũ đâm 3 nhát, người phụ nữ vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Ngày 27.10, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hồ Sỹ Hùng (39 tuổi, ở phường Đông Hà) về tội "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2010, Hùng kết hôn với chị N.T.H.L (38 tuổi, ở phường Đông Hà). Trong quá trình chung sống, Hùng nảy sinh tình cảm với người khác nên phát sinh mâu thuẫn và ly hôn với chị L.

Bị cáo Hồ Sỹ Hùng tại phiên tòa ẢNH: B.H

Sau khi ly hôn, Hùng muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị L. không đồng ý. Nhiều lần thấy vợ cũ đi cùng người khác, Hùng nảy sinh ghen tuông, nhiều lần dọa giết chị L. và không cho gia đình chị sống yên ổn.

Ngày 13.5, Hùng thuê ô tô để theo dõi chị L. Đến ngày 14.5, khi thấy chị L. đi cùng bạn, Hùng tiếp tục nhắn tin đe dọa. Tối cùng ngày, cho rằng chị L. không muốn hàn gắn vì đã có quan hệ tình cảm với người khác nên Hùng nảy sinh ý định dùng dao đâm chị L. và sau đó tự sát.

6 giờ sáng 15.5, Hùng mang theo một con dao bấm, điều khiển xe ô tô đến nơi chị L. sinh sống và chờ. Khi phát hiện chị L. điều khiển xe máy chở 2 con đi học, Hùng bám theo. Sau khi 2 con đến trường, chờ chị L. quay về, Hùng lái ô tô ép xe máy, chặn đường buộc chị L. dừng lại. Phát hiện Hùng, chị L. đã bỏ chạy.

Khi chạy đến UBND phường Đông Thanh (thành phố Đông Hà cũ), Hùng lấy dao bấm đâm liên tục vào bụng và nách phải của chị L., khi chị L. bỏ chạy, Hùng tiếp tục đâm thêm một nhát vào vai phải.

Sau khi gây án, Hùng rời khỏi hiện trường và trở về nhà bố mẹ. Tại đây, Hùng dùng dao tự đâm vào vùng cổ nhằm tự sát nhưng không chết. Đến 7 giờ 50 phút cùng ngày, Hùng đến Công an phường Đông Hà đầu thú.

Chị L. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Kết luận giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị tại thời điểm giám định là 56%.

15 năm 6 tháng tù cho người chồng cũ cuồng ghen

Quá trình điều tra, Hùng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Lực lượng chức năng thu giữ con dao bấm Hùng sử dụng gây án và kết luận giám định xác định đây là loại dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Sỹ Hùng 14 năm 6 tháng tù về tội "giết người" và 1 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa, chị L., bị hại trong vụ án, ít nhất đã 2 lần đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Dù bị Hùng đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng, chị vẫn nghĩ đến các con khi đề cập đến hình phạt dành cho chồng cũ.

Theo chị L., bản thân hiểu gia đình chồng cũ khó khăn nên không muốn nhận tiền, không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự.