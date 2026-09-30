Khởi tố người đâm vợ tử vong, lái ô tô rời đi và gặp tai nạn

Ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Ngọc Sơn (47 tuổi, ở thôn Quy Đạt, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 8.9, cháu Đ.H.P (15 tuổi) phát hiện mẹ là Đ.T.H (46 tuổi) tử vong tại nhà riêng ở thôn Quy Đạt. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Đinh Ngọc Sơn trong clip tự quay thú nhận mình đã ra tay với vợ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Đinh Ngọc Sơn, chồng chị H., là nghi phạm liên quan đến vụ việc. Trước thời điểm nạn nhân được phát hiện, Sơn đã lái ô tô rời khỏi nhà.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày (8.9), khi đang điều khiển ô tô trên đường Hồ Chí Minh, Sơn xảy ra va chạm với một ô tô khác do anh T.N.T (33 tuổi, ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Sau vụ va chạm, Sơn được cơ quan công an triệu tập để làm việc.

Tại cơ quan công an, Sơn khai khoảng 7 giờ 30 sáng hôm đó, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Sơn sau đó vào bếp lấy dao, đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong.

Sau khi gây án, Sơn lái ô tô rời khỏi nhà rồi xảy ra vụ va chạm trên đường Hồ Chí Minh.

Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 8 phút, được cho là ghi lại lời của Đinh Ngọc Sơn. Đoạn clip được quay bên trong một ô tô đang dừng ven đường.

Trong clip, Sơn nói về mâu thuẫn tình cảm, cho rằng vợ có quan hệ với người khác và đề cập ý định trả thù. Người này cũng gửi lời xin lỗi đến 2 con trai cùng người thân, bạn bè; đồng thời nhắn nhủ con trai lớn thay mình quán xuyến công việc gia đình và chăm sóc em.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Ngọc Sơn để điều tra về hành vi giết người.