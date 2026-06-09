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Thời sự Pháp luật

Siết cổ và dọa giết vợ vì nghi ngoại tình, người đàn ông bị khởi tố

Thanh Lộc
Thanh Lộc
09/06/2026 19:16 GMT+7

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Tuấn nhiều lần dùng dây điện siết cổ vợ và dọa giết. Người vợ tìm cách bỏ trốn, còn Tuấn sau đó bị bắt giữ và bị khởi tố.

Ngày 9.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Đức Tuấn (32 tuổi, trú tại xã Kim Phú, Quảng Trị) về hành vi đe dọa giết người.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn nghi ngờ vợ mình là chị Đ.T.M.L có quan hệ tình cảm với người khác nên đe dọa giết chị L.

Bị khởi tố vì siết cổ, dọa giết vợ do nghi ngờ vợ ngoại tình - Ảnh 1.

Tuấn tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 6.6, Tuấn ép chị L. lên xe đầu kéo (do Tuấn làm tài xế) rồi di chuyển qua nhiều nơi, trên đường đi Tuấn liên tục tra hỏi chị L. về việc ngoại tình. Khi đi đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, cả hai thuê phòng nghỉ. Vào phòng, Tuấn tiếp tục tra hỏi và dùng dây điện siết cổ chị L. Chị L. van xin nên Tuấn đã thả dây.

Sau đó, Tuấn tiếp tục điều khiển xe ô tô đầu kéo đến nhiều địa điểm khác, trên xe Tuấn tiếp tục dùng dây điện siết cổ vợ và dọa giết. Chị L. tiếp tục van xin. 

Khi Tuấn điều khiển xe trên đường cao tốc đến địa phận tỉnh Nghệ An, chị L. xin xuống xe để đi vệ sinh và leo qua hộ lan bỏ trốn. 

Tuấn sau đó điều khiển xe đầu kéo qua Lào để nhập hàng, khi trở về đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bị lực lượng công an bắt giữ cũng trong ngày 6.6.

Sau khi củng cố hồ sơ, hôm nay 9.6, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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