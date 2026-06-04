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Giải trí Phim

Phim giờ vàng 'nóng' hơn vì 'drama ngoại tình'

Thu Thủy
Thu Thủy
04/06/2026 15:35 GMT+7

Những tập gần đây của 'Dưới ô cửa sáng đèn' đang trở nên 'nóng' hơn vì 'drama ngoại tình' tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi về đúng - sai trong đời sống hôn nhân hiện đại.

'Tiểu tam' và drama ngoại tình tiếp tục 'nóng'

Diễn biến ở 3 tập mới nhất của Dưới ô cửa sáng đèn cho thấy Dương (Tiến Lộc) càng ngày càng bị cuốn vào mối quan hệ với Trang nên lơ là vợ. Trong khi đó người xem cũng tranh cãi khi Diệu (Quỳnh Châu) là người vợ thành đạt, xinh đẹp nhưng cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Vì mê công việc, ham kiếm tiền nên lúc đầu Diệu lơ là cuộc sống gia đình, chuyện sinh con cho đến khi thấy chồng có những "triệu chứng lạ" cô mới bắt đầu cảm thấy mình cần phải thay đổi.

Phim giờ vàng 'nóng" hơn vì ‘drama” ngoại tình - Ảnh 1.

Hôn nhân của vợ chồng trẻ trong phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn đang rơi vào bi kịch

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Còn chồng của Diệu thì từ một cuộc gặp tình cờ sau khi cãi vã với vợ, Dương nhanh chóng bị cuốn vào sự trẻ trung, nhẹ nhàng và biết lắng nghe của cô gái trẻ. Trong những tập gần đây, sự quan tâm giữa hai người ngày càng rõ ràng, từ những tin nhắn riêng, các cuộc gặp kín cho tới việc Dương dành nhiều thời gian cho Trang hơn gia đình.

Bi kịch hôn nhân bắt đầu hiện rõ khi Diệu chủ động đề nghị chồng đi khám để làm IVF với mong muốn có con, nhưng Dương lại lạnh nhạt, né tránh. Sự thờ ơ của người đàn ông từng đầu gối tay ấp khiến Diệu dần nhận ra cuộc hôn nhân của mình đang rạn nứt nghiêm trọng.

Điều khiến tuyến nhân vật này gây tranh cãi nằm ở chỗ, biên kịch không xây dựng Diệu như mẫu "vợ hoàn hảo" hoàn toàn đáng thương. Diệu là một phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, thành đạt nhưng mải mê với công việc, ít quan tâm đến cảm xúc của chồng, nhiều lần tự quyết chuyện lớn mà không chia sẻ. Chuyện hoãn sinh con kéo dài, khoảng trống trong đời sống hôn nhân và áp lực vô hình khiến hai người ngày càng xa nhau. Chỉ đến khi thấy chồng lạnh nhạt, Diệu mới bắt đầu muốn níu giữ thì dường như mọi thứ đã quá muộn.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa khán giả chấp nhận lựa chọn của Dương. Trên nhiều diễn đàn phim Việt, không ít ý kiến cho rằng Dương là kiểu đàn ông thiếu bản lĩnh, thay vì đối thoại với vợ lại tìm kiếm sự đồng cảm ở người phụ nữ khác. Một số khán giả lại nhìn nhận Diệu quá mạnh mẽ, vô tình khiến chồng cảm thấy bị bỏ quên. Chính sự đa chiều này khiến nội dung phim Dưới ô cửa sáng đèn trở nên cuốn hút.

Phim giờ vàng 'nóng" hơn vì ‘drama” ngoại tình - Ảnh 2.

Dương đang rơi vào mối quan hệ ngoài luồng với "em gái mưa" trong Dưới ô cửa sáng đèn khiến cho diễn biến của phim giờ vàng đang "nóng" lên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều khán giả bày tỏ ý kiến trên các diễn đàn như: "Dương và Diệu nên giải tán đi là vừa vì Dương là người chồng thiếu bản lĩnh, ích kỷ. Chứ tôi thấy Diệu đâu có tệ, cô ấy cũng biết lắng nghe, chia sẻ, lại xinh đẹp, giỏi giang"; "Đàn ông thích người phụ nữ kiểu 'em gái mưa' như vậy cũng dễ hiểu vì rõ ràng Trang tỏ vẻ chia sẻ, hiểu chuyện, dịu dàng hơn Diệu mà"; "Tôi thấy hôn nhân giữa Diệu và Dương khó níu giữ vì cảm giác khoảng cách giữa họ đang ngày càng xa, nhất là giữa họ có người thứ ba"; "Đàn ông như Dương thì bỏ đi Diệu ơi"...

Một nhân tố khác đang nhận nhiều chú ý là nhân vật Trang, được xây dựng như một "tiểu tam" không phải kiểu mưu mô, thủ đoạn, Trang xuất hiện với vẻ ngoài mong manh, trẻ trung và khá nhẹ nhàng. Vai diễn do Lê Trần Thanh Tâm, gương mặt gen Z (sinh năm 2005) đảm nhận. Nữ diễn viên từng là thủ khoa đầu vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sở hữu vẻ đẹp trong trẻo và được đánh giá có diễn xuất tự nhiên.

Rõ ràng, Dưới ô cửa sáng đèn không chỉ là câu chuyện về một khu tập thể cũ mà ngày càng "cuốn" vào những lát cắt rất thật của đời sống hôn nhân hiện đại: khi tình yêu không mất đi vì biến cố lớn, mà đôi khi tan vỡ từ chính những khoảng lặng, sự vô tâm và cảm giác không còn được nhìn thấy hơi ấm trong gia đình mình. Và ở đó, người thứ ba có thể chỉ là "giọt nước tràn ly", chứ không phải nguyên nhân duy nhất của một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

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Phim giờ vàng Dưới ô cửa sáng đèn drama ngoại tình tiểu tam Tiến Lộc
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