Từ 1.5, người sau cai nghiện được vay vốn tới 200 triệu, lãi suất như hộ nghèo

Quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện có hiệu lực từ hôm nay 1.5, với nhiều chính sách ưu đãi giúp người sau cai nghiện tiếp cận được nguồn tín dụng để học nghề, làm ăn.

Vay tối đa 200 triệu, không cần bảo đảm nghĩa vụ vay vốn

Theo quyết định, đối tượng vay vốn là người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên, được chính quyền cấp xã xác nhận đủ điều kiện đã hoàn thành cai nghiện, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cách thời điểm vay vốn không quá 10 năm.

Nếu vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, mức cho vay tối đa (sau khi loại trừ các khoản hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp) tối đa 4 triệu đồng/tháng/người.

Nếu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng/người. Trường hợp đang có dư nợ chương trình cho vay khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì tổng dư nợ không quá 200 triệu đồng.

Vẫn theo quyết định, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Đặc biệt, người sau cai nghiện ma túy vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm không phải thực hiện bảo đảm nghĩa vụ vay vốn.

Thời hạn cho vay đối với hình thức vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tối đa 120 tháng.

Thời hạn cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định trên cơ sở nguồn vốn, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn để thỏa thuận với khách hàng vay vốn.

Việc cho vay thực hiện thông qua thành viên hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy (nếu có).

Cơ sở sản xuất kinh doanh được vay tối đa 2 tỉ đồng

Quyết định số 08/2026 cũng dành nhiều chính sách ưu đãi vay vốn cho cả cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy.

Điều kiện để được vay gồm 3 tiêu chí: được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người sau cai nghiện ma túy và có hợp đồng lao động; có phương án vay vốn.

Mức cho vay tối đa là 2 tỉ đồng/cơ sở sản xuất kinh doanh và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay sẽ thực hiện phương thức cho vay trực tiếp. Thời hạn và lãi suất cho vay tương tự với người sau cai nghiện.

Cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn trên 200 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm nghĩa vụ vay vốn theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ vay vốn.

Vẫn theo quyết định, nguồn vốn cho vay đối với các nhóm đối tượng nêu trên sẽ do ngân sách trung ương cấp 50% từ nguồn vốn đầu tư công, ngân hàng chính sách xã hội đáp ứng 50% còn lại từ nguồn vốn huy động.

Cùng đó là nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương cho ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.