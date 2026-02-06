Các lĩnh vực vay vốn ưu đãi từ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM

Theo nghị quyết được thông qua, các lĩnh vực được vay vốn từ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước gồm: y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao, du lịch; công nghiệp; nông, ngư nghiệp; môi trường, năng lượng; giao thông; nhà ở (không bao gồm nhà ở thương mại).

Cụ thể, lĩnh vực giáo dục gồm dự án đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị cơ sở giáo dục - đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; y tế: đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Các dự án đầu tư trang thiết bị cơ sở giáo dục - đào tạo được vay vốn từ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch gồm: đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị chợ, văn hóa, thể dục thể thao, công viên; đầu tư xây dựng, cải tạo cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khai thác, phát triển vận tải khách du lịch đường bộ, đường thủy trên địa bàn thành phố (bến bãi, phương tiện); các dự án đầu tư cụm làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch; các dự án di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất làng nghề; đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực công nghiệp: đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thành phố, khu công viên phần mềm Quang Trung; phát triển các sản phẩm, công nghệ thông tin trọng điểm; đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề; các dự án thuộc ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, khuyến khích đầu tư.

Bên cạnh đó là các dự án xây dựng cơ sở ươm tạo, nhà xưởng hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các dự án đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới hiện đại, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới hiện đại, nhà xưởng sản xuất của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nghiệp tại vườn ươm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các dự án thúc đẩy phát triển xuất khẩu phần mềm và sản phẩm nội dung số; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; các dự án chuyển đổi số và chế tạo robot…

Xây dựng, phát triển nhà ở xã hội cũng được vay vốn

Lĩnh vực nông, ngư nghiệp: đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi; các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, mở rộng nâng cấp phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, ngư nghiệp; phục vụ sản xuất, chế biến bảo quản sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp sử dụng kỹ thuật cao; dự án đầu tư xây dựng kho lạnh phục vụ cho việc sản xuất, chế biến sản phẩm nông, ngư nghiệp; dự án đóng mới, nâng cấp tàu khai thác thủy sản xa bờ; các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp công nghệ cao của thành phố; dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chế biến nông, thủy, hải sản tập trung; hạ tầng sản xuất diêm nghiệp.

Lĩnh vực môi trường, năng lượng, gồm: đầu tư hệ thống cấp nước, mạng cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, bùn thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang; đầu tư xây dựng khu hỏa táng; đầu tư xây dựng, đầu tư máy móc thiết bị phát triển sản xuất, cung cấp và truyền tải điện; các dự án sản xuất, khai thác, sử dụng, tồn trữ, vận chuyển và phân phối hiệu quả các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hydrogen)…

Bàn giao sổ hồng cho người mua nhà ở xã hội của Tập đoàn Lê Phong ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lĩnh vực nhà ở (không bao gồm nhà ở thương mại): đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, cho người lao động, cho công nhân, ký túc xá sinh viên); các dự án xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu đô thị (đầu tư xây dựng, cải tạo: chung cư cũ, tái định cư, di dời, cải tạo điều kiện sống các hộ dân ven kênh rạch) và các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Lĩnh vực giao thông: đầu tư kết cấu hạ tầng và các hoạt động có liên quan; các dự án hỗ trợ cho hoạt động vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; đầu tư phát triển phương tiện vận tải công cộng đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không; đầu tư phương tiện vận tải phục vụ du lịch; đầu tư bến bãi, phục vụ vận tải công cộng, bãi đỗ xe ngầm, nổi theo quy hoạch…

Các dự án đầu tư phương tiện, máy móc thiết bị, xe máy chuyên dụng phục vụ: công tác duy tu, sửa chữa đường bộ, đường thủy; công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp)... cũng được hỗ trợ vay vốn từ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM.