Từ 15.11, người dân tham gia giám sát CSGT cần lưu gì những gì?

Bộ Công an mới đây ban hành Thông tư số 46/2024 nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2019, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).



Thông tư số 46/2024 có hiệu lực kể từ 15.11, với nhiều quy định mới về việc người dân tham gia giám sát lực lượng CAND trong công tác bảo đảm TTATGT; cũng như các nội dung công khai của lực lượng CAND thuộc lĩnh vực này.

Thông tư 46/2024 của Bộ Công an có nhiều nội dung mới về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm TTATGT ẢNH: HOÀNG TUÂN

Bỏ quy định về giám sát bằng ghi âm, ghi hình

Thông tư số 67/2019 quy định 5 hình thức người dân giám sát đối với lực lượng CAND. Một trong số này là thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp.

Thông tư số 46/2024 về cơ bản giữ nguyên 5 hình thức giám sát, nhưng bỏ quy định về việc giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình.

Cục CSGT Bộ Công an cho hay, thời gian qua nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim, chụp ảnh quá trình làm việc của lực lượng CSGT, sau đó chỉnh sửa, cắt ghép rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Mục đích nhằm quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về TTATGT.

Do đó, Bộ Công an sẽ quy định về bố trí khu vực làm việc, tổ chức ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của lực lượng CSGT vào thông tư quy định nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng, để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác bảo đảm TTATGT.

Trường hợp người dân vẫn sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình thì phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Bỏ công khai "chuyên đề" và trang phục, số hiệu CAND

So với quy định hiện hành tại Thông tư số 67/2019, thông tư mới của Bộ Công an bãi bỏ nhiều nội dung công khai của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm TTATGT.

Theo đó, trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, lực lượng CAND sẽ không còn phải công khai trang phục, số hiệu CAND.

Đồng thời không còn công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông và kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên.

Cục CSGT Bộ Công an cho biết, ngoài bảo đảm TTATGT, CSGT còn có nhiệm vụ trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng nghiệp vụ trong công tác phòng, chống tội phạm. Vì thế, kế hoạch công tác là tài liệu mật hoặc nội bộ trong lực lượng.

Tương tự, trong các lĩnh vực công tác gồm đăng ký, cấp biển số xe và chỉ huy, điều khiển giao thông, lực lượng CAND tới đây không còn công khai trang phục, số hiệu CAND của cán bộ làm nhiệm vụ.

Song song với việc bãi bỏ, Bộ Công an bổ sung thêm một nội dung công khai mới của lực lượng CAND, đó là tài khoản mạng xã hội của cơ quan CAND, bên cạnh các hình thức truyền thống như địa chỉ, số điện thoại trực ban hoặc hòm thư góp ý.

Thông tư mới của Bộ Công an có hiệu lực kể từ 15.11 ẢNH: HOÀNG TUÂN

"Khu vực thực thi công vụ" thay cho "khu vực bảo đảm TTATGT"

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 67/2019, nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và an ninh, trật tự được gọi là "khu vực bảo đảm TTATGT". Khu vực bảo đảm TTATGT phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Còn theo quy định tại thông tư mới, nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và an ninh, trật tự sẽ được gọi là "khu vực thực thi công vụ". Khu vực thực thi công vụ phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bộ Công an cũng thay đổi quy định về dây căng phục vụ công tác đảm bảo TTATGT. Hiện nay, dây căng là dây có nền màu đỏ, chiều rộng từ 5 cm đến 10 cm; trên dây có in dòng chữ "KHU VỰC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG" màu vàng.

Từ 15.11 tới đây, dây căng được quy định là dây có nền màu đỏ, viền màu vàng, chiều rộng từ 5 cm đến 10 cm; trên dây có in dòng chữ "HÀNG RÀO CẢNH SÁT. CẤM VƯỢT QUA - POLICE LINE. DO NOT CROSS" màu vàng có phản quang.

"Dây căng đã cấp phát trước ngày thông tư mới có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết 31.12.2025", thông tư mới nêu rõ.