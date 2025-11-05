Từ 15.12, cha mẹ bị phạt đến 10 triệu nếu ép con học quá sức

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15.12.2025.

Theo quy định mới, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính đến 10 triệu đồng nếu ép con học quá sức (ảnh minh hoạ) ẢNH: T.N

Phạt 5 - 10 triệu đồng nếu ép con học quá sức

Nghị định quy định phạt tiền 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Mức phạt này còn được áp dụng với các hành vi: lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình; ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình.

Người vi phạm còn phải buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm.

Mức phạt sẽ tăng gấp đôi nếu thực hiện hành vi tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Cha mẹ bị phạt đến 20 triệu nếu không giáo dục con cái

Đáng chú ý, nghị định quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người già yếu, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc.

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi cô lập, giam cầm thành viên gia đình; cưỡng ép thành viên gia đình trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt trên cũng được áp dụng với các hành vi: chiếm đoạt tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình; hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.

Khó khăn trong phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định 282/2025 quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Chủ tịch UBND, trưởng công an cấp xã có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Thẩm quyền này với chủ tịch UBND cấp tỉnh là 30 triệu đồng.

Thống kê năm 2023 cho thấy có hơn 3.100 hộ xảy ra bạo lực gia đình với hơn 3.200 vụ. Bạo lực thân thể xảy ra nhiều nhất với 1.520 vụ, tiếp đến là bạo lực tinh thần 1.400 vụ, bạo lực kinh tế 230 vụ và bạo lực tình dục 110 vụ.

Trong gần 3.200 nạn nhân của bạo lực gia đình có 2.600 nữ và 565 nam. Gần 3.000 người có hành vi bạo lực gia đình đã bị góp ý, phê bình, xử phạt hành chính và 129 người bị xử lý hình sự.

Đáng lo ngại là nhiều người bị bạo lực có tâm lý cam chịu, sợ bị kỳ thị nên không đi báo cáo. Đa số họ cho rằng đó là chuyện bình thường, "xấu chàng hổ ai", chỉ đi báo cáo và tìm sự hỗ trợ khi vụ việc nghiêm trọng. Điều này gây khó khăn cho việc thống kê số liệu cũng như triển khai các giải pháp can thiệp và ứng phó với bạo lực.