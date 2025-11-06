Từ 15.12, cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục bị phạt đến 30 triệu

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15.12.2025.

Theo quy định mới, hành vi cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục sẽ bị phạt 20 - 30 triệu đồng ẢNH MINH HỌA: AI

Chồng ép vợ quan hệ tình dục, phạt đến 30 triệu đồng

Nghị định quy định người nào có hành vi cưỡng ép thành viên gia đình trình diễn hành vi khiêu dâm, cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng (nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự) thì bị phạt tiền 20 - 30 triệu đồng. Đây là nội dung mới so với hiện hành.

Mức phạt 10 - 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm.

Người vi phạm còn phải buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nghị định còn quy định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với các hành vi: từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn; từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu theo quy định của pháp luật.

Hoặc từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha, mẹ; nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm sẽ buộc phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp, nuôi dưỡng theo quy định đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

Phạt tiền nếu đến gần người bị bạo lực gia đình mà không có vách ngăn

Một nội dung đáng chú ý khác, điều 53 nghị định quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi cố tình đến gần người bị bạo lực gia đình trong phạm vi 100 m mà không có tường ngăn hoặc vách ngăn bảo đảm an toàn trong thời gian thi hành quyết định cấm tiếp xúc.

So với hiện hành, quy định mới giữ nguyên mức phạt, song bổ sung về cự ly tiếp xúc vi phạm cụ thể, kèm theo điều kiện vi phạm nhất định.

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng điện thoại, thư điện tử hoặc phương tiện, công cụ khác để thực hiện hành vi bạo lực gia đình với người không được tiếp xúc.

Theo luật Phòng, chống bạo lực gia đình, cấm tiếp xúc là biện pháp cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần người bị bạo lực gia đình hoặc sử dụng phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

Khi có đề nghị của người bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của họ…; hoặc khi xảy ra hành vi bạo lực gia đình đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình, chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc mỗi lần không quá 3 ngày.

Trường hợp gia đình có việc cưới, việc tang hoặc trường hợp đặc biệt khác mà người có hành vi bạo lực gia đình cần tiếp xúc với người bị bạo lực gia đình thì phải thông báo với người giám sát và cam kết không để xảy ra hành vi bạo lực gia đình.

Ngoài chủ tịch UBND cấp xã, chủ thể thứ hai có thẩm quyền là tòa án đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa người bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình, quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời gian không quá 4 tháng.