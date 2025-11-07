Từ 15.12, tăng mức phạt tiền hàng loạt vi phạm về căn cước và cư trú

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 282/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15.12, tăng mức phạt tiền với hàng loạt hành vi vi phạm liên quan đến căn cước và cư trú.

Nghị định mới tăng mức phạt tiền với hàng loạt vi phạm về căn cước và cư trú (ảnh minh họa) ẢNH: TUYẾN PHAN

Cầm cố, cho thuê thẻ căn cước bị phạt đến 10 triệu đồng

Theo quy định mới, hành vi không xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền; không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ bị phạt 500.000 đồng - 1 triệu đồng. Mức phạt hiện hành theo Nghị định 144/2021 là 300.000 - 500.000 đồng.

Hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước… sẽ bị phạt 2 - 4 triệu đồng (hiện hành phạt 1 - 2 triệu đồng).

Mức phạt 4 - 8 triệu đồng được áp dụng với các hành vi làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước (hiện hành phạt 2 - 4 triệu đồng).

Mức phạt cao nhất từ 8 - 10 triệu đồng được áp dụng với các hành vi sử dụng thẻ căn cước giả; sử dụng thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật; cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước; thuê, cho thuê thẻ căn cước (hiện hành phạt 4 - 6 triệu đồng).

Người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; buộc nộp lại thẻ căn cước hoặc nộp lại số hưởng lợi bất hợp pháp; tùy thuộc vào hành vi vi phạm.

Vi phạm về quản lý cư trú, phạt cao nhất 12 triệu đồng

Nghị định mới quy định mức phạt tiền 2 - 4 triệu đồng đối với các hành vi: tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; mua, bán, thuê, cho thuê; mượn, cho mượn xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật (hiện hành phạt 1 - 2 triệu đồng).

Mức phạt 2 - 4 triệu đồng cũng được áp dụng với hành vi đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định; cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú…

Nghị định mới còn quy định phạt tiền 4 - 8 triệu đồng với hành vi cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi; cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 4 - 8 người lưu trú; cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú (hiện hành phạt 2 - 4 triệu đồng.

Mức phạt 4 - 8 triệu đồng cũng được áp dụng với hành vi cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra tạm vắng, kiểm tra cư trú theo quy định của pháp luật (hiện hành phạt 4 - 6 triệu đồng).

Mức phạt cao nhất 8 - 12 triệu đồng được quy định cho các hành vi: cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật; làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú… (hiện hành phạt 4 - 6 triệu đồng).