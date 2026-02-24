Từ 15.3, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ

Chính phủ mới ban hành Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều nghị định, trong đó có quy định về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15.3 tới.

Sản phẩm pháo hoa do Nhà máy Z121 (Bộ Quốc phòng) sản xuất ẢNH: ĐÌNH HUY

Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ

Theo quy định tại Nghị định 58/2026, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ. Đây là điểm mới khi hiện nay chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền này.

Nghị định hiện hành quy định Thủ tướng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tới đây, thẩm quyền trên được phân cấp sang Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ. Với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Từng lý giải trong dự thảo tờ trình, Bộ Công an cho hay, pháo hoa thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Việc chỉ cho phép tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh pháo hoa, thuốc pháo hoa "là chưa phù hợp, thống nhất với luật Đầu tư".

Cạnh đó, việc Bộ Quốc phòng chỉ giao đơn vị duy nhất là Nhà máy Z121 sản xuất pháo hoa nên số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và người dân. Từ đó dẫn tới các trường hợp lợi dụng tăng giá thành sản phẩm do lượng hàng khan hiếm. Việc mở rộng đối tượng được phép nghiên cứu, sản xuất là cần thiết.

Phân quyền quyết định tổ chức bắn pháo hoa

Theo quy định hiện hành, các cơ quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Thủ tướng cho phép. Nhưng với Nghị định 58, tới đây, thẩm quyền này được phân cấp cho giám đốc Sở VH-TT-DL nơi tổ chức biểu diễn, thi đấu.

Vẫn theo quy định mới, các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ vào dịp tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 30.4, kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố, sẽ do chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định.

Quy định này có sự thay đổi khi giao thẩm quyền trực tiếp cho người đứng đầu UBND tỉnh. Trong khi hiện nay, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ vào các dịp trên sẽ do UBND tỉnh, thành phối hợp với Bộ VH-TT-DL tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ nhân sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế và các trường hợp thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ cũng sẽ do chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh. Trong khi đó, hiện nay thẩm quyền này do Thủ tướng quyết định.