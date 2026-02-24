Từ 15.3, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ

Chính phủ mới ban hành Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều nghị định, trong đó có quy định về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15.3 tới.
Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ
Theo quy định tại Nghị định 58/2026, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ. Đây là điểm mới khi hiện nay chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có thẩm quyền này.
Nghị định hiện hành quy định Thủ tướng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tới đây, thẩm quyền trên được phân cấp sang Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ. Với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.
Từng lý giải trong dự thảo tờ trình, Bộ Công an cho hay, pháo hoa thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Việc chỉ cho phép tổ chức, doanh nghiệp được Bộ trưởng Quốc phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh pháo hoa, thuốc pháo hoa "là chưa phù hợp, thống nhất với luật Đầu tư".
Cạnh đó, việc Bộ Quốc phòng chỉ giao đơn vị duy nhất là Nhà máy Z121 sản xuất pháo hoa nên số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường chưa đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và người dân. Từ đó dẫn tới các trường hợp lợi dụng tăng giá thành sản phẩm do lượng hàng khan hiếm. Việc mở rộng đối tượng được phép nghiên cứu, sản xuất là cần thiết.
Phân quyền quyết định tổ chức bắn pháo hoa
Theo quy định hiện hành, các cơ quan, tổ chức sử dụng pháo hoa nổ để biểu diễn, thi đấu phải được Thủ tướng cho phép. Nhưng với Nghị định 58, tới đây, thẩm quyền này được phân cấp cho giám đốc Sở VH-TT-DL nơi tổ chức biểu diễn, thi đấu.
Vẫn theo quy định mới, các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ vào dịp tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 30.4, kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố, sẽ do chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định.
Quy định này có sự thay đổi khi giao thẩm quyền trực tiếp cho người đứng đầu UBND tỉnh. Trong khi hiện nay, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ vào các dịp trên sẽ do UBND tỉnh, thành phối hợp với Bộ VH-TT-DL tổ chức thực hiện.
Ngoài ra, trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ nhân sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế và các trường hợp thay đổi tầm bắn, thời lượng bắn pháo hoa nổ cũng sẽ do chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh. Trong khi đó, hiện nay thẩm quyền này do Thủ tướng quyết định.
Nhiều điểm mới về thủ tục cấp phép
Nghị định 58/2026 còn sửa đổi về thủ tục cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh theo hướng ưu tiên nộp hồ sơ online và rút ngắn thời gian cấp giấy phép.
Theo đó, doanh nghiệp muốn cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh cần có văn bản đề nghị theo mẫu nộp lên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID hoặc gửi qua đường bưu điện đến cấp có thẩm quyền.
Trong 3 ngày làm việc (quy định hiện nay là 5 ngày), cấp có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày, giữ nguyên như hiện nay.
Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh cũng được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.
Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển như hiện nay, tuy nhiên không cần phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép sau khi hoàn tất việc vận chuyển.
