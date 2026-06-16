Từ 1.7, áp quy định mới về mức bồi thường khi chậm, hủy chuyến bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208 quy định chi tiết một số điều của luật Hàng không dân dụng, trong đó có những quy định mới về bồi thường chậm, hủy chuyến...

Theo quy định, chuyến bay bị chậm có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ.

Hãng hàng không phải xin lỗi và có các mức bồi thường khi chậm, hủy chuyến bay ẢNH MINH HỌA: T.N

Khi dự kiến chuyến bay bị chậm, hãng hàng không phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị chậm.

Hãng phải cập nhật thời gian dự kiến đi mới cho người khai thác cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách để hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay tại cảng hàng không với tần suất ít nhất 30 phút/lần.

Với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Đồng thời, chuyển đổi thời gian đi (re-book) hoặc chuyển đổi hành trình (re-route) để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu...

Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng bay có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương.

Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, ngoài các quy định tương tự, hãng bay phải hoàn trả (refund) toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý. Bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay (1 lần)... Tuy nhiên, các quy định này chỉ áp dụng khi chậm chuyến bay do lỗi của hãng hàng không.

Với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, nếu thời gian từ 7 giờ đến trước 22 giờ phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không. Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại; phương thức và thời hạn bồi thường ứng trước không hoàn lại; nghĩa vụ công bố thông tin, nghĩa vụ báo cáo của người vận chuyển trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến, hành khách bị từ chối vận chuyển.

Nghị định 208 cũng quy định chuyến bay bị hủy là việc không thực hiện khi có ít nhất một hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé. Ngay sau khi hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển, hãng bay phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị hủy hoặc lý do bị từ chối vận chuyển.

Trường hợp do lỗi của hãng hàng không, hãng phải đưa ra các phương án cho hành khách lựa chọn. Cụ thể gồm: chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách; hoặc hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.

Chăm sóc hành khách, trừ trường hợp do lỗi của hành khách hoặc hành khách đã yêu cầu hoàn vé: đối với hành khách chờ đợi tại sân bay từ 2 giờ: phục vụ nước uống hoặc phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách.

Với hành khách chờ đợi tại sân bay từ 3 giờ: phục vụ ăn và nước uống hoặc phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách. Đối với hành khách chờ đợi tại sân bay từ 6 giờ trở lên, phải bố trí nơi ở phù hợp...