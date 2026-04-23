Từ 1.7, Chủ tịch Hà Nội có thêm 16 thẩm quyền vượt trội

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, tập trung phân cấp, phân quyền thực chất, toàn diện cho chính quyền thủ đô.

Cùng đó, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo đảm minh bạch trong tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ÀNH: GIA HÂN

Chính phủ cũng tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, đồng thời phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền thành phố theo hướng HĐND quyết định các chính sách lớn; UBND quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện; Chủ tịch UBND chỉ đạo, điều hành và tổ chức phối hợp thực hiện.

Dự thảo luật gồm 9 chương, 36 điều; giao chính quyền thành phố 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội. Trong đó, giao cho HĐND thành phố 127 thẩm quyền, UBND 56 thẩm quyền, Chủ tịch UBND 6 thẩm quyền.

Chính phủ cho biết, điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, toàn diện để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, vị thế và tính chủ động, sáng tạo theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đáng chú ý, luật Thủ đô bổ sung các quy định nhằm bảo đảm chặt chẽ, gồm: không áp dụng thủ tục rút gọn trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản của Chủ tịch UBND.

Về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thủ đô, các quy định về cơ chế, chính sách đặc thù được rà soát, hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm kiểm soát và phù hợp thực tiễn. Theo đó, làm rõ thẩm quyền của chính quyền thành phố trong quy hoạch, quản lý không gian phát triển.

Trao quyền cho HĐND thành phố quyết định chính sách, tiêu chí cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm xử lý vấn đề mật độ dân cư, môi trường và phát triển đô thị.

Luật cũng kế thừa luật Thủ đô năm 2024, giữ quy định cụ thể về các trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trong bảo đảm an ninh, trật tự. Trao quyền cho HĐND thành phố quyết định áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt đối với các dự án lớn, quan trọng trên cơ sở được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền và sau khi tham vấn các bộ, ngành có liên quan.

HĐND thành phố cũng được quyết định gia hạn thời gian không quá 6 tháng để hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với các dự án thực hiện theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội.

Về Vùng Thủ đô và liên kết vùng, luật được chỉnh lý theo hướng khẳng định vai trò trung tâm, dẫn dắt của thủ đô; thiết kế khái niệm "Vùng Thủ đô" theo hướng mở, linh hoạt. Đặc biệt, luật quy định rõ nguyên tắc loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi nhưng vẫn phát sinh thiệt hại...