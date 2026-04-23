Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Từ 1.7, Chủ tịch Hà Nội có thêm 16 thẩm quyền vượt trội

Mai Hà
23/04/2026 15:06 GMT+7

Với đa số đại biểu tán thành, chiều 23.4, Quốc hội đã bấm nút thông qua luật Thủ đô với hàng loạt chính sách đặc thù, cơ chế vượt trội cho Hà Nội, hiệu lực thi hành từ 1.7.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, tập trung phân cấp, phân quyền thực chất, toàn diện cho chính quyền thủ đô. 

Cùng đó, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo đảm minh bạch trong tổ chức thực hiện.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng

ÀNH: GIA HÂN

Chính phủ cũng tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, đồng thời phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền thành phố theo hướng HĐND quyết định các chính sách lớn; UBND quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện; Chủ tịch UBND chỉ đạo, điều hành và tổ chức phối hợp thực hiện.

Dự thảo luật gồm 9 chương, 36 điều; giao chính quyền thành phố 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội. Trong đó, giao cho HĐND thành phố 127 thẩm quyền, UBND 56 thẩm quyền, Chủ tịch UBND 6 thẩm quyền. 

Chính phủ cho biết, điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, toàn diện để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, vị thế và tính chủ động, sáng tạo theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đáng chú ý, luật Thủ đô bổ sung các quy định nhằm bảo đảm chặt chẽ, gồm: không áp dụng thủ tục rút gọn trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản của Chủ tịch UBND. 

Về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thủ đô, các quy định về cơ chế, chính sách đặc thù được rà soát, hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm kiểm soát và phù hợp thực tiễn. Theo đó, làm rõ thẩm quyền của chính quyền thành phố trong quy hoạch, quản lý không gian phát triển.

Trao quyền cho HĐND thành phố quyết định chính sách, tiêu chí cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm xử lý vấn đề mật độ dân cư, môi trường và phát triển đô thị. 

Luật cũng kế thừa luật Thủ đô năm 2024, giữ quy định cụ thể về các trường hợp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trong bảo đảm an ninh, trật tự. Trao quyền cho HĐND thành phố quyết định áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt đối với các dự án lớn, quan trọng trên cơ sở được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền và sau khi tham vấn các bộ, ngành có liên quan.

HĐND thành phố cũng được quyết định gia hạn thời gian không quá 6 tháng để hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với các dự án thực hiện theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội.

Về Vùng Thủ đô và liên kết vùng, luật được chỉnh lý theo hướng khẳng định vai trò trung tâm, dẫn dắt của thủ đô; thiết kế khái niệm "Vùng Thủ đô" theo hướng mở, linh hoạt. Đặc biệt, luật quy định rõ nguyên tắc loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi nhưng vẫn phát sinh thiệt hại...

Tin liên quan

Tân Chủ tịch Hà Nội: Tập trung xử lý các vấn đề cấp bách của thủ đô

Tân Chủ tịch Hà Nội: Tập trung xử lý các vấn đề cấp bách của thủ đô

Tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết sẽ tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, cấp bách đang đặt ra với thủ đô.

Khám phá thêm chủ đề

luật thủ đô Chủ tịch Hà Nội cơ chế đặc thù
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận