Từ 1.7, nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến người dân

Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng

Theo điều 3 Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 1.7.2026, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được nâng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8% so với quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định quỹ tiền thưởng hằng năm bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện thưởng đột xuất và thưởng định kỳ theo kết quả đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chính sách mới tác động nhiều đến người dân có hiệu lực từ ngày 1.7.2026 ĐỒ HỌA: ĐẶNG SINH





Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng thêm 8%

Theo khoản 1 điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1.7.2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% trên mức hưởng của tháng 6.2026.

Ngoài việc tăng 8% lương hưu, khoản 2 điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP còn tiếp tục hỗ trợ người có mức hưởng thấp.

Theo đó, người nghỉ hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng trước ngày 1.1.1995 sau khi tăng 8% mà vẫn có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/tháng. Trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên đúng 3,8 triệu đồng/tháng.

Sàn thương mại điện tử phải xác thực người bán trước khi mở gian hàng

Luật Thương mại điện tử 2025 lần đầu tiên quy định trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử trong việc xác thực người bán.

Theo đó, từ ngày 1.7.2026, chủ quản sàn thương mại điện tử phải xác minh, xác thực thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh trước khi cho phép mở gian hàng hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng.

Việc luật hóa nghĩa vụ này được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn gian hàng "ảo", kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.

Người bán online phải công khai đầy đủ thông tin hàng hóa trước khi bán

Theo điều 21 luật Thương mại điện tử 2025, từ ngày 1.7.2026, người bán trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng trung gian phải công khai đầy đủ thông tin về chủ thể kinh doanh và hàng hóa, dịch vụ trước khi giao dịch.

Người bán phải cung cấp thông tin để nền tảng xác thực danh tính, đồng thời công khai các thông tin bắt buộc về chất lượng, đặc tính của hàng hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Vợ chồng được tự quyết định số con và thời điểm sinh con

Một trong những thay đổi lớn của luật Dân số 2025, số 99/2025/QH15 là chuyển từ chính sách vận động sinh đủ 2 con sang bảo đảm quyền tự quyết của mỗi cá nhân, cặp vợ chồng.

Theo điều 9 luật Dân số 2025, từ ngày 1.7.2026, mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền bình đẳng và tự nguyện quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh, phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình.

Mở rộng trường hợp được miễn giấy phép xây dựng nhà ở

Luật Xây dựng 2025, số 135/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1.7.2026 đã mở rộng diện công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Theo điểm g khoản 2 điều 43, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, có tổng diện tích sàn dưới 500 m² sẽ được miễn giấy phép xây dựng nếu không thuộc khu chức năng, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch chung của thành phố, khu kinh tế, khu du lịch quốc gia hoặc khu vực đã ban hành quy chế quản lý kiến trúc.

Cấm tiết lộ bí mật cá nhân, bí mật gia đình trên báo chí

Theo điều 8 luật Báo chí 2025, từ ngày 1.7.2026, báo chí không được đăng, phát hoặc sử dụng thông tin làm lộ bí mật cá nhân, bí mật gia đình trái quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc được người có liên quan đồng ý.

Quy định này tiếp tục cụ thể hóa quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình đã được Hiến pháp và bộ luật Dân sự ghi nhận.

Hà Nội được thí điểm cơ chế, chính sách khác với quy định của luật

Theo khoản 1 điều 9 luật Thủ đô 2026, từ ngày 1.7.2026, TP.Hà Nội được quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề pháp luật chưa quy định để áp dụng trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, việc thí điểm phải đáp ứng các nguyên tắc quy định tại khoản 2 điều 9 như phù hợp với Hiến pháp, không trái điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, không làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch.

Không được yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp

Luật số 107/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Lý lịch tư pháp quy định từ ngày 1.7.2026, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp hoặc thông tin lý lịch tư pháp, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh hoặc nghị định của Chính phủ có quy định.

Một điểm mới đáng chú ý khác của luật số 107/2025/QH15 là lần đầu tiên quy định phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử, được quy định tại khoản 14 điều 1 của luật.

Ưu tiên mua nhà ở xã hội đối với người có từ 2 con trở lên

Đây là một trong những chính sách đáng chú ý tại luật Dân số 2025, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Theo điều 14 luật Dân số 2025, nhằm duy trì mức sinh thay thế, người có từ 2 con đẻ trở lên được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Vận hành nền tảng hợp đồng lao động điện tử, doanh nghiệp dùng VNeID khi ký

Theo Nghị định 337/2025/NĐ-CP, chậm nhất đến ngày 1.7.2026, nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được đưa vào vận hành chính thức. Kể từ thời điểm này, việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử được thực hiện theo quy định của nghị định.

Theo khoản 2 điều 6 Nghị định 337/2025/NĐ-CP, để giao kết hợp đồng lao động điện tử, người lao động và người sử dụng lao động phải có giấy tờ định danh hợp lệ. Đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã hoặc hộ gia đình sử dụng lao động, còn phải có giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của đơn vị và giấy tờ của người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, các bên phải có chữ ký số và sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Bổ sung HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc

Từ ngày 1.7.2026, Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định bệnh do vi rút HPV (Human Papilloma Virus) ở người được bổ sung vào danh mục bệnh phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Bên cạnh đó, Nghị định 165/2026/NĐ-CP quy định cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học phải rà soát tiền sử tiêm chủng của người học ngay đầu năm học để xác định các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ các vắc xin thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, nhà trường phối hợp với trạm y tế cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm theo quy định.