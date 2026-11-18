Ngày 16.11, Chính phủ ban hành Nghị định 413/2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định 104/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Công chứng. Trong đó, các quy định về giấy tờ chứng minh người để lại di sản đã chết, quan hệ thừa kế và thủ tục niêm yết khi công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế, có hiệu lực từ ngày 1.1.2027.

Cách chứng minh để được phân chia di sản thừa kế

Theo điều 13 Nghị định 413/2026, bổ sung điều 44a vào Nghị định 104/2025, giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết trong hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế, văn bản từ chối nhận di sản, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau:

Trích lục khai tử; bản án hoặc quyết định của tòa án tuyên bố một người đã chết.

Giấy báo tử hoặc văn bản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ quan giám định ghi nhận sự kiện chết hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp ghi nhận sự kiện chết.

Giấy tờ hộ tịch hoặc giấy tờ khác ghi nhận sự kiện chết được cấp qua các thời kỳ.

Giấy tờ, tài liệu khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận theo quy định pháp luật chứng minh người để lại di sản đã chết.

Trường hợp thiếu giấy khai tử, giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn, người dân có thể sử dụng giấy tờ khác để làm thủ tục phân chia di sản thừa kế ẢNH: NGÂN NGA

Nghị định cũng quy định cụ thể các loại giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người hưởng di sản thừa kế.

Theo đó, người yêu cầu công chứng có thể sử dụng một trong các giấy tờ như giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh; trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án xác định quan hệ cha, mẹ, con, quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ nhân thân khác.

Ngoài ra, kết luận giám định quan hệ huyết thống; văn bản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc sinh; quyết định công nhận việc nuôi con nuôi hoặc giấy chứng nhận nuôi con nuôi; giấy tờ hộ tịch hoặc giấy tờ khác ghi nhận sự kiện sinh được cấp qua các thời kỳ cũng thuộc nhóm giấy tờ được quy định.

Đối với quan hệ vợ chồng, giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ hộ tịch hoặc giấy tờ khác ghi nhận sự kiện kết hôn được cấp qua các thời kỳ có thể được sử dụng.

Nghị định còn quy định việc sử dụng giấy tờ, tài liệu khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận theo pháp luật để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người hưởng di sản.

Như vậy, trường hợp thiếu giấy khai tử, giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn, người dân có thể sử dụng giấy tờ khác phù hợp với từng trường hợp theo quy định.

UBND cấp xã phải niêm yết trong 2 ngày làm việc

Theo điều 12 Nghị định 413/2026, UBND cấp xã phải thực hiện niêm yết trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức hành nghề công chứng.

Đáng chú ý, UBND cấp xã không được yêu cầu thêm giấy tờ, tài liệu khác khi tiếp nhận đề nghị niêm yết; đồng thời phải bảo quản văn bản trong thời gian niêm yết.

Trong 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn niêm yết, UBND cấp xã phải xác nhận thời gian, kết quả niêm yết và gửi cho tổ chức hành nghề công chứng.

Việc niêm yết được thực hiện tại trụ sở UBND cấp xã nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì thực hiện tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng.

Trường hợp không có hoặc không xác định được nơi thường trú, tạm trú cuối cùng tại Việt Nam, tổ chức hành nghề công chứng đề nghị Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở đăng tải văn bản niêm yết trên cổng thông tin điện tử của sở, liên tục trong 15 ngày.

Sở Tư pháp phải đăng tải trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận đề nghị và thông báo kết quả trong 3 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn đăng tải.

Nếu tổ chức hành nghề công chứng và nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản không cùng tỉnh, thành phố thì tổ chức hành nghề công chứng gửi văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng thực hiện niêm yết.