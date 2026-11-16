T.Ư 5 sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách tiền lương, BHXH

Thông tin về cải cách tiền lương trên được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam cho biết tại hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc do Ban Chính sách, chiến lược T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Lý luận T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Kinh tế tài chính của Quốc hội và Hội Người cao tuổi Việt Nam, tổ chức sáng 16.11.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị ẢNH: CHINHPHU.VN

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, BHXH, bảo hiểm y tế và lao động, nhằm thích ứng với tốc độ già hóa dân số.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng thông tin Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược T.Ư nghiên cứu, hoàn thiện đề án và tham mưu sửa đổi luật BHXH. Tới đây, T.Ư sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và BHXH. Trên cơ sở nghị quyết này, luật BHXH sẽ được sửa đổi một cách toàn diện, trong đó có nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu sửa đổi bộ luật Lao động theo hướng thích ứng với già hóa dân số, phát huy nguồn nhân lực cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động phù hợp với sức khỏe, năng lực và điều kiện cá nhân.

Xây dựng các mô hình kinh tế bạc tại 5 địa phương

Về chính sách đối với người cao tuổi, Phó thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương xây dựng dự án luật Người cao tuổi sửa đổi theo hướng toàn diện, bao trùm, liên thông và đồng bộ. Việc sửa đổi luật được đặt trong tổng thể phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam, dự kiến có thể hoàn thành vào quý 2/2028, sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này.

Một nhiệm vụ cấp thiết khác là xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ nhân lực chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là lực lượng điều dưỡng viên tại các cơ sở dưỡng lão và hệ thống dịch vụ chăm sóc dài hạn. Phó thủ tướng cho rằng nếu không có đội ngũ nhân lực đủ năng lực, số lượng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc thì hệ thống dịch vụ dành cho người cao tuổi sẽ khó phát triển.

Chính phủ cũng phân công các bộ, ngành nghiên cứu chính sách tài chính, thuế, đầu tư, tín dụng, nhà ở, công nghệ và dịch vụ phù hợp với người cao tuổi. Trong đó, Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế tài chính, thuế, xã hội hóa và hợp tác công tư; Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với hệ sinh thái kinh tế bạc.

Để thúc đẩy triển khai, Chính phủ lựa chọn 5 địa phương gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, TP.HCM và An Giang làm điểm xây dựng các mô hình kinh tế bạc phù hợp với đặc thù từng vùng miền. Sau 2 năm, các mô hình sẽ được đánh giá, hoàn thiện chính sách và xem xét nhân rộng trên toàn quốc.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao sức khỏe, chất lượng sống, khả năng tự chủ và phát huy đóng góp của người cao tuổi, đồng thời tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.