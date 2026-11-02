Yêu cầu báo cáo tiền lương, thưởng tết trước 25.11

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi giám đốc sở nội vụ các tỉnh, thành phố về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Công nhân Công ty PouYuen nhận phiếu giảm giá mua sắm tết Nguyên đán 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Bộ Nội vụ đề nghị sở nội vụ phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, liên đoàn lao động và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, đời sống người lao động, quan hệ lao động và biến động nhân sự tại doanh nghiệp.

Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật và xử lý kịp thời các vi phạm.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, đình công trước, trong và sau tết dương lịch, tết Nguyên đán 2027. Khi phát sinh vụ việc, các cơ quan chức năng cần hỗ trợ đối thoại, thương lượng, giải quyết sớm, không để kéo dài hoặc lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, các địa phương cần hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, thưởng; bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định và thỏa thuận với người lao động.

Đối với thưởng tết, Bộ Nội vụ lưu ý doanh nghiệp xây dựng phương án căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2026 và mức độ hoàn thành công việc của người lao động; đồng thời công khai để người lao động biết theo quy định tại điều 104 bộ luật Lao động.

Sở nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết Nguyên đán 2027 của doanh nghiệp trên địa bàn, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 25.11.